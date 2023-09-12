У Перу знайшли незвичайний гібрид колібрі

Ніколи раніше не задокументований гібрид колібрі був виявлений у національному парку Кордильєра Азул у перуанських Андах. Птах є результатом гібридизації двох різних видів, що походять із західної частини Південної Америки: рожевогорлого блискучого колібрі та рудого перетинчастого блискучого колібрі. Це відкриття ставить під сумнів уявлення про те, що окремі види колібрі не схрещуються. Гібридний птах має унікальне золоте забарвлення горла, яке є поєднанням рожевого горла його батьківського виду. Дослідники припускають, що гібриди, подібні до цього, можуть сприяти різноманітності структурних кольорів у генеалогічному дереві колібрі.

Пір’я отримують свій основний колір із пігментів, але пір’я колібрі є райдужними, тобто їхній колір визначається тим, як світло згинається та фільтрується, коли воно потрапляє на клітини пір’я під різними кутами. Золотисте забарвлення горла гібридного колібрі є результатом складних способів визначення райдужних кольорів пір’я. Змішування складних рецептів забарвлення пір’я двох батьківських видів призвело до унікального забарвлення цього гібридного птаха.

Такі гібридні колібрі, як цей, зустрічаються рідко, і їх існування ставить під сумнів частоту та роль гібридизації в еволюції колібрі. Це відкриття відкрило нові шляхи для дослідників і дає змогу зрозуміти складність генетики та забарвлення колібрі.

джерела:

Стаття з чиказького Польового музею під назвою «Дослідники знайшли незвичайний гібрид колібрі в Перу» була опублікована в журналі Royal Society Open Science.

Hattiesburg American, частина мережі USA TODAY, надає додаткові факти про колібрі в Америці.

Визначення:

Гібридизація: процес розмноження між особинами двох різних видів або генетично різних популяцій.

джерела:

– Стаття: Дослідники знайшли незвичайний гібрид колібрі в Перу (Польовий музей Чикаго)

– Стаття: 14 фактів про колібрі (The Hattiesburg American, частина USA TODAY Network)