Астрономи зробили приголомшливе фото «мосту» газу, що з’єднує галактики, що стикаються

Нова приголомшлива фотографія, зроблена космічним телескопом Хаббла, показує тонкий «міст» газу, який з’єднує дві галактики, що зливаються в системі Arp 107. Розташовані на відстані приблизно 465 мільйонів світлових років від Землі, ці галактики, що стикаються, з’єднані слабким потоком пилу та газу.

Зображення, зроблене камерою Hubble Advanced Camera for Surveys, демонструє більшу галактику зліва. Ця спіральна галактика, відома як галактика Сейферта, має помітний спіральний рукав, який витончено вигинається навколо її ядра. Сейфертівські галактики особливо інтригуючі, оскільки, незважаючи на блиск їхнього активного ядра, можна спостерігати випромінювання від усієї галактики. На цій фотографії добре видно спіралеподібні витки галактичної структури.

Галактичне ядро ​​сейфертівської галактики випромінює потужне світіння в результаті падіння речовини в надмасивну чорну діру в її центрі. Ці активні галактичні ядра можуть випромінювати світло, яке перевершує сукупну яскравість усіх зірок у галактиках-господарях.

Що стосується меншої галактики, вона, здається, має яскраве ядро, але відносно тьмяні спіральні рукави. Це тому, що він поступово поглинається більшою галактикою. Зв’язок між цими двома галактиками, що зливаються, делікатно підвішений під ними на зображенні Хаббла.

Arp 107 є частиною групи дивних галактик, відомої як Атлас дивних галактик, складеної Хелтоном Арпом у 1966 році. Ця нова фотографія є частиною поточних спроб вивчити менш відомі галактики з каталогу Arp і поділитися їхньою вражаючою красою з громадського.

Джерело: ESA (Європейське космічне агентство)