Новий атлас галактик надає детальний огляд наших космічних сусідів

Нещодавно випущений атлас дозволяє користувачам досліджувати нічне небо в безпрецедентних деталях, надаючи велику кількість інформації про майже 400,000 20,000 великих галактик. Атлас Галактики Сієни (SGA) пропонує багатохвильові оптичні та інфрачервоні зображення, а також світлові профілі, що робить його першим галактичним атласом, який містить такі дані. Атлас охоплює XNUMX XNUMX квадратних градусів і охоплює приблизно половину нічного неба.

Попередні компіляції галактичних даних часто зазнавали помилок у положеннях, розмірах і формах галактик, а також включали негалактичні об’єкти. Однак SGA вирішує ці проблеми, пропонуючи точні вимірювання положення, розмірів і яскравості для великої вибірки галактик. Такого рівня точності раніше не було надійно доступно для такої величезної колекції галактик.

Набір даних SGA є результатом трьох сканувань, проведених між 2014 і 2017 роками в рамках опитувань за допомогою спектроскопічного приладу темної енергії (DESI). Для збору необхідної інформації використовувалися телескопи NOIRLab Національного наукового фонду, а також обсерваторія Стюарда Університету Арізони та дані супутника WISE NASA.

SGA не тільки надає цінні дані для астрономів, але також дозволяє громадськості переглядати та ідентифікувати сусідні галактики. Атлас є важливим інструментом для вивчення закономірностей між популяціями об’єктів, аналізу перехідних явищ, розуміння галактичної фізики та розширення знань про зв’язок між галактиками та темною матерією. Крім того, SGA може сприяти кращому розумінню розподілу галактик та їхнього зв’язку з поширеною темною матерією, яка домінує у Всесвіті.

Очікується, що публікація повного набору даних SGA матиме значний вплив як на астрономічні дослідження, так і на залучення громадськості до космосу. Тепер усі, кому цікаво досліджувати таємниці нічного неба, можуть отримати доступ до цього цінного ресурсу.

джерела:

– Арджун Дей, астроном з NOIRLab Національного наукового фонду

– професор фізики Сієнського коледжу та керівник проекту SGA Джон Мустакас

– Директор програми NSF для NOIRLab Кріс Девіс