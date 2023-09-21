Чи є оцінки водяного льоду на Місяці занадто високими?

Нещодавнє дослідження під керівництвом доктора Ралуки Руфу з Південно-західного науково-дослідного інституту показує, що постійно затінені області Місяця (PSR), одні з найхолодніших точок Сонячної системи, можуть бути не такими старими, як вважалося раніше. Ці PSR, розташовані на полюсах Місяця, є областями, де сонячне світло ніколи не досягає дна глибоких кратерів, затримуючи летючі хімічні речовини, включаючи водяний лід.

Розрахунки команди припускають, що більшість місячних PSR не більше ніж приблизно 3.4 мільярда років і можуть містити відносно молоді відкладення водяного льоду. Це відкриття має значні наслідки для нашого розуміння водних ресурсів на Місяці, які вважаються ключовими для сталого дослідження Місяця та майбутніх космічних місій.

Наявність водяного льоду на Місяці давно цікавить вчених. Його потенціал як ресурсу для астронавтів може дозволити виробництво ракетного палива та підтримувати системи життєзабезпечення. Однак вік PSRs, де, як вважають, утримується водяний лід, раніше оцінювався як набагато старший.

Якщо PSR справді молодші, ніж вважалося раніше, це означатиме, що поточні оцінки водяного льоду на Місяці можуть бути переоцінені. Це викликає питання щодо доцільності використання цих ресурсів для майбутніх місячних місій. Потрібні будуть подальші дослідження та дослідження, щоб визначити справжні масштаби та наявність водяного льоду на Місяці.

Дослідження, проведене доктором Ралукою Руфу та її командою, підкреслює необхідність продовження наукових досліджень PSR Місяця. Розуміння віку та складу цих регіонів має важливе значення для планування майбутніх місій та ефективного використання місячних ресурсів.

джерела:

– НАСА

– Південно-Західний науково-дослідний інститут