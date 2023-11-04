Нові докази підтверджують злиття нейтронних зірок як виробників важких елементів

У революційному відкритті фізики з Японії та Литви виявили переконливі докази того, що телур, важливий елемент на Землі, утворюється під час злиття нейтронних зірок. Це відкриття посилює гіпотезу про те, що злиття нейтронних зірок відповідальні за більшість важких елементів, знайдених у величезному просторі Всесвіту.

Утворення важких ядер, важчих за срібло, в основному пояснюється процесом ядерної реакції, який називається процесом швидкого захоплення нейтронів (r-процес). Цей процес відбувається в середовищах, де існує висока щільність вільних нейтронів. У цих умовах ядра можуть захоплювати нейтрони швидше, ніж вони можуть піддаватися бета-розпаду, що призводить до утворення багатих нейтронами ядер з певними атомними масовими числами, такими як 80, 130 і 196.

Структура надлишку важких елементів у нашій Сонячній системі, включаючи телур, ще більше підтверджує уявлення про те, що r-процес є джерелом цих елементів на Землі. Попередні теорії стверджували, що r-процес в основному відбувається в речовині, викинутій під час драматичних зіткнень нейтронних зірок, що призводить до вражаючого явища, відомого як кілонова.

Існування кілонових отримало підтвердження в 2017 році, коли були виявлені гравітаційні хвилі, що випромінюються від злиття нейтронних зірок, зокрема GW170817. Подальші спостереження за цією тимчасовою подією, що випромінює випромінювання, еквівалентне випромінюванню мільярда сонць, дали додаткові докази присутності елементів r-процесу. Початкові спостереження за спектром кілонової виявили ознаки поглинання елементів стронцію, церію та лантаноїдів, у яких пізніше переважали характеристики випромінювання.

Щоб поглибити своє розуміння радіаційних властивостей небулярної фази, пов’язаної з кілоновими, дослідники створили моделі, які імітували лінії випромінювання різних важких елементів, включаючи телур. Ці моделі успішно передбачили сильну лінію випромінювання на 2.1 мікрометра, узгоджуючи з незрозумілою особливістю, виявленою в спектрі GW170817. Ця емісійна лінія чітко вказує на виробництво приблизно однієї тисячної сонячної маси телуру під час події кілонової.

Крім того, космічний телескоп Джеймса Вебба (JWST) відіграв ключову роль у наданні додаткових доказів r-процесу, що відбувається під час злиття нейтронних зірок. Вивчаючи надзвичайно яскравий гамма-спалах GRB230307A, JWST виявив інфрачервоний спектр, який демонстрував схожість з GW170817. Цей спектр також продемонстрував характерну особливість 2.1 мікрометра, пов’язану з телуром, пропонуючи ще одну підказку про виникнення події кілонової.

Чутливість JWST дозволила спостерігати GRB230307A, який знаходиться майже в мільярді світлових років від нас. Це досягнення підкреслює надзвичайні можливості телескопа та вселяє оптимізм у дослідників щодо майбутніх спостережень за кілоновими. Ці спостереження спрямовані на те, щоб розгадати заплутане походження всіх елементів періодичної таблиці шляхом вивчення різноманітного діапазону ядер, утворених під час цих захоплюючих, але катастрофічних злиттів.

ПИТАННЯ, ЩО ЧАСТО ЗАДАЮТЬСЯ

Що таке r-процес?

R-процес, або швидкий процес захоплення нейтронів, є ядерною реакцією, яка відбувається в середовищах з високою щільністю вільних нейтронів. Під час цього процесу ядра захоплюють нейтрони швидше, ніж вони розпадаються, що призводить до синтезу важких ядер.

Що таке кілонова?

Кілонова — астрономічна подія, що відбувається під час злиття двох нейтронних зірок. Він генерує інтенсивний спалах енергії, схожий на спалах тисячі нових зірок, але не такий яскравий, як наднова.

Яку роль відіграє телур у злитті нейтронних зірок?

Відкриття телуру в спектрах кілонових пропонує переконливі докази того, що цей елемент утворюється під час злиття нейтронних зірок. Його присутність додатково підтверджує гіпотезу про те, що ці космічні події відповідальні за створення важких елементів у всьому Всесвіті.