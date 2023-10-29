Любителі зірок стали свідками захоплюючого часткового місячного затемнення напередодні Хелловіну

У суботу мільйони ентузіастів астрономії по всій Східній півкулі побачили захоплюючу небесну подію. Часткове місячне затемнення, яке збіглося з жовтневим повним місяцем мисливця, створило заворожуюче видовище, коли частина місяця зникла в тіні Землі.

На відміну від повного місячного затемнення, ця подія була частковим затемненням, коли лише частина Місяця увійшла в найтемнішу область Землі, відому як тінь. Спостерігачі за небесами в Європі, Азії, Африці та деяких частинах Австралії змогли спостерігати це небесне видовище, оскільки чисте небо забезпечувало оптимальну видимість. Деяким щасливим спостерігачам у деяких штатах США, таких як Нью-Йорк, Аляска та Північна Кароліна, також вдалося побачити місячне затемнення на останній стадії.

Захід транслювався в прямому ефірі на різних веб-сайтах, пропонуючи віртуальний досвід перегляду для тих, хто не міг побачити його особисто. TimeandDate.com і проект віртуального телескопа в Чеккано, Італія, надали онлайн-види затемнення, залучивши світову аудиторію.

Найбільш вражаючий момент настав наприкінці затемнення, коли телескопи, що охоплювали три континенти, від Норвегії до Дубая та Австралії, зафіксували згасаючу подорож Місяця поза земною тінню. Приголомшливе зображення з Бергена, Норвегія, продемонструвало блиск планети Юпітер, яка яскраво сяє у верхньому правому куті Місяця під час затемнення.

Це вражаюче спостереження підкреслює незмінне значення небесних подій у розширенні наших знань про Всесвіт. Вивчаючи та документуючи такі явища, як місячні затемнення, астрономи отримують цінну інформацію про складну роботу нашої Сонячної системи та за її межами.

ПИТАННЯ, ЩО ЧАСТО ЗАДАЮТЬСЯ

З: Що таке місячне затемнення?

A: Місячне затемнення відбувається, коли Земля рухається між Місяцем і Сонцем, змушуючи Місяць проходити крізь тінь Землі.

З: Що таке часткове місячне затемнення?

Відповідь: Часткове місячне затемнення відбувається, коли лише частина Місяця переміщується в найтемнішу частину земної тіні, відому як тінь.

З: Коли відбудеться наступне місячне затемнення?

Відповідь: Наступне місячне затемнення заплановано на 24 березня 2024 року. Однак це буде менш вражаюча подія, оскільки Місяць пройде лише через зовнішню тінь Землі, яка називається півтінню.

З: Чи можу я сфотографувати Місяць Мисливця?

A: Так, ви можете сфотографувати Місяць Мисливця. Щоб отримати поради та рекомендації щодо найкращих телескопів, біноклів, камер і об’єктивів для астрофотографії, зверніться до наших вичерпних посібників.

З: Чи можу я надіслати свої фотографії місячного затемнення на Space.com?

A: Так! Якщо ви зробили знімок Місяця Мисливця під час нещодавнього місячного затемнення, радимо вам поділитися ним з нашими читачами. Надішліть свої фотографії, коментарі, ім’я та місцезнаходження на адресу [email protected], і ми можемо розмістити їх на нашому веб-сайті.