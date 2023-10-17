Інструмент штучного інтелекту виявляє та класифікує наднову, усуваючи потребу в участі людини

Абсолютно новий інструмент штучного інтелекту (AI) успішно виявив, ідентифікував і класифікував свою першу наднову. Це новаторське досягнення знаменує собою перший випадок, коли люди були повністю усунені від процесу ідентифікації та вивчення цих потужних космічних вибухів.

Наднові — це високоенергетичні вибухи зірок, які випромінюють величезну кількість світла. Зараз у виявленні та аналізі наднових беруть участь як люди, так і роботи. Однак команда під керівництвом Північно-західного університету розробила повністю автоматизовану систему під назвою Bright Transient Survey Bot (BTSbot), яка прискорює процес і усуває людські помилки.

Щоб навчити алгоритм штучного інтелекту, дослідники використали понад 1.4 мільйона історичних зображень із 16,000 XNUMX астрономічних джерел. Вивчаючи цю величезну кількість даних і вивчаючи їх, BTSbot здатний швидко аналізувати та класифікувати нових кандидатів у наднові.

Видалення людей із циклу не тільки підвищує ефективність процесу, але й дозволяє проводити більш глибокі спостереження. Ця автоматизована система звільняє дослідницькій групі час для аналізу своїх спостережень і розробки нових гіпотез, щоб пояснити походження цих космічних вибухів.

Адам Міллер з Північно-Західного університету, який керував проектом, висловив важливість цього досягнення, заявивши: «Вперше в історії серія роботів і алгоритмів штучного інтелекту спостерігали, ідентифікували та підтверджували відкриття наднової. Це важливий крок вперед, оскільки подальші вдосконалення дозволять роботам виділяти конкретні підтипи зіркових вибухів».

Команда успішно випробувала BTSbot на нещодавно відкритому кандидаті в наднову SN2023tyk. Співпрацюючи з астрономами з таких установ, як Каліфорнійський технологічний інститут, Університет Міннесоти та університети Англії та Швеції, міжнародна команда продемонструвала потужність і потенціал цього інструменту ШІ.

Розробка цієї повністю автоматизованої системи забезпечує значний прогрес у галузі астрофізики, спрощуючи процес виявлення та класифікації наднових. Цей інструмент штучного інтелекту не тільки усуває участь людини, але й надає дослідникам більше часу, щоб заглибитися у свої спостереження та розкрити глибше розуміння таємниць Всесвіту.

Визначення:

– Наднова: надзвичайно яскравий і потужний вибух зірки.

– BTSbot: Bright Transient Survey Bot, інструмент ШІ, розроблений Північно-Західним університетом для автоматизації виявлення та класифікації наднових.

джерела:

– Північно-Західний університет (https://news.northwestern.edu/stories/2023/10/ai-tool-detects-classifies-its-first-supernova/)

– Каліфорнійський технологічний інститут

– Університет Міннесоти

- Ліверпульський університет ім. Джона Муреса

– Стокгольмський університет