Дослідники виявили недоліки у відображенні сажі (BC), основного компонента атмосферних аерозолів, у сучасних моделях глобального клімату (GCM). Недавнє дослідження Chen та ін. досліджує мікрофізичні та оптичні властивості BC, які впливають на його радіаційні ефекти, і пропонує вдосконалену аерозольну оптичну модель для усунення цих недоліків.

BC відомий своїми потужними можливостями поглинання світла та своїм внеском у потепління клімату. Однак було виявлено, що ефективність поглинання та вплив аерозолів на глобальне потепління переоцінені в GCM через неадекватне представлення складних станів змішування BC.

Чен та ін. проаналізували спостереження розподілу частинок за розміром і стану змішування з багатьох джерел, щоб визначити ключові властивості BC, які суттєво впливають на його радіаційний вплив. Потім вони розробили вдосконалену оптичну модель аерозолю, яка краще враховує ці властивості на основі спостережень. Цю розширену модель згодом було реалізовано в GCM.

Дослідники оцінили продуктивність нової моделі за допомогою польових спостережень. Результати показали, що прогнозоване поглинання BC з покращених уявлень більше узгоджується з глобальними спостереженнями BC. Це пояснюється більш точним прогнозуванням мікрофізичних властивостей і властивостей змішування, пов’язаних з BC.

Крім того, дослідники виявили, що покращене представлення BC призвело до зменшення його радіаційного впливу та кліматичних ефектів до 24 відсотків. Це підкреслює важливість точного представлення BC в GCM для більш надійних прогнозів клімату.

Це дослідження під назвою «Аерозольний оптичний модуль із властивостями чорного вуглецю, обмеженими спостереженням, для глобальних кліматичних моделей» було опубліковано в Journal of Advances in Modeling Earth Systems.

На закінчення Chen et al. розробили покращену модель для представлення BC в GCM, усуваючи недоліки в мікрофізичних та оптичних властивостях BC. Результати демонструють, що це покращене представлення призводить до кращої узгодженості з глобальними спостереженнями та зменшення кліматичних впливів БК. Це дослідження сприяє нашому розумінню ролі Британської Колумбії у зміні клімату та надає цінний інструмент для покращення кліматичних прогнозів.

джерела:

– Чен, Г., Ван, Дж., Ван, Ю., Ван, Дж., Цзінь, Ю., Ченг, Ю. та ін. (2023). Аерозольний оптичний модуль із властивостями чорного вуглецю, обмеженими спостереженням, для моделей глобального клімату. Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 15, e2022MS003501.