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наука

Вчені створили комплексний індекс людських клітин

ByРоберт Ендрю

Вересень 21, 2023
Вчені створили комплексний індекс людських клітин

У революційному дослідженні вчені з Інституту математики Макса Планка в науках створили комплексний індекс людських клітин, проливаючи нове світло на клітинний ріст і проліферацію. На чолі з доктором Яном Хаттоном дослідницька група відобразила розміри та чисельність понад 1200 окремих груп клітин у 60 тканинних системах у трьох еталонних людей.

Це дослідження було зосереджено на кількісному визначенні морфологічних особливостей відомих типів клітин, а не на молекулярному профілюванні. Команда об’єднала десятиліття гістологічних та анатомічних досліджень, щоб створити основу для їх аналізу. Вони виявили майже зворотний зв'язок між розміром клітини та чисельністю, що свідчить про компроміс між двома змінними. Коли клітини стають більшими, їх кількість пропорційно зменшується, забезпечуючи баланс біомаси організму.

Крім того, дослідники виявили, що мінливість розміру клітини залишається постійною для різних типів клітин, що вказує на універсальні механізми, що регулюють розмір клітини. Ці висновки можуть мати значні наслідки для розуміння процесів розвитку, раку, регенерації та старіння.

Комплексний клітинний індекс служить цінним довідником для біологів, пропонуючи контекст для молекулярних досліджень. Його широке впровадження може позитивно вплинути на розробку ліків, медичну діагностику та моделювання прогресування захворювання. Доктор Хаттон розглядає це дослідження як основу для створення атласу людських клітин із молекулярною роздільною здатністю.

Дослідницька група зробила доступ до своїх обширних даних через інтерактивний онлайн-інструмент, що дозволяє користувачам досліджувати параметри клітин різних тканин і типів клітин.

джерела:
– Інститут математики Макса Планка в науках
– Канал India Today

By Роберт Ендрю

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