Вчені використовують нейтрони для вимірювання деформації в адитивному виробництві

Вчені з національної лабораторії Оук-Рідж (ORNL) успішно продемонстрували свою здатність вимірювати напругу в матеріалі та контролювати рух атомів під час процесу виробництва добавок за допомогою нейтронів. Дослідники використовували платформу 3D-друку під назвою OpeN-AM у поєднанні з променевою лінією VULCAN на джерелі відколових нейтронів (SNS) ORNL для постійного вимірювання залишкової напруги, що розвивається під час виробництва.

Інтегрувавши інфрачервоне зображення та комп’ютерне моделювання з платформою OpenN-AM, вчені змогли отримати глибоке розуміння поведінки матеріалу протягом усього виробничого процесу. Вони зосередилися на сталі з низькотемпературним перетворенням (LTT) і відстежували рух атомів у відповідь на стрес, викликаний змінами температури або прикладеного навантаження.

Залишкові напруги, які зберігаються після усунення зовнішнього навантаження або джерела напруги, можуть призвести до деформації матеріалу та передчасного руйнування. Усунення цих залишкових напруг має вирішальне значення для виробництва точних компонентів із бажаними властивостями та продуктивністю. Дослідники ORNL розробили та провели експеримент, який точно вимірює деформацію, що розвивається, у матеріалах, щоб визначити, як розподіляються напруги.

Здатність вимірювати та контролювати залишкову напругу під час адитивного виробництва має значні наслідки для таких галузей, як автомобільна, аерокосмічна, екологічно чиста енергетика та виробництво інструментів і матриць. Виробники можуть адаптувати залишкову напругу компонентів, щоб збільшити міцність і дозволити легші та складніші форми. Новаторське дослідження, проведене вченими ORNL, принесло їм нагороду 2023 R&D 100.

Дослідження було підтримано Програмою лабораторних досліджень і розробок ORNL, яка фінансує дослідницькі та дослідно-конструкторські роботи з високим ризиком, які мають значну потенційну цінність для національних програм. Вчені сподіваються, що інші дослідники з усього світу приїдуть до ORNL, щоб провести подібні експерименти з металами, придатними для їхніх виробничих потреб.

Це дослідження відкриває нові можливості для проектування залишкових напружених станів і розподілу властивостей у компонентах адитивного виробництва, пропонуючи кращий контроль над температурними градієнтами та фазовими перетвореннями. Розуміючи ці фактори та маніпулюючи ними, можна досягти покращеної поведінки та продуктивності матеріалу.

джерела:

– Національна лабораторія Ок-Рідж