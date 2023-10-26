Космічний телескоп Джеймса Вебба виявив рідкісні важкі елементи у вибуху Кілонової

Космічний телескоп імені Джеймса Вебба (JWST) зробив новаторське відкриття: виявлено, що вибух кілонової нової в результаті зіткнення двох нейтронних зірок є фабрикою рідкісних важких елементів. Ця подія знаменує собою перший випадок, коли JWST спостерігає таке явище, надаючи цінну інформацію про формування цих елементів. Дані телескопа виявили докази телуру, рідкісного металу, який є надто важким, щоб утворюватися шляхом термоядерного синтезу в серцях зірок.

Крім телуру, були вказівки на інші важкі елементи, включаючи вольфрам і селен. Це відкриття підтверджує, що злиття нейтронних зірок є значним джерелом важких елементів, проливаючи світло на процеси, за допомогою яких наш Всесвіт створює та розсіює матеріал.

«Було помічено лише кілька кілонових, і це перший випадок, коли ми змогли вивчити наслідки кілонової за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба», — пояснив астрофізик Ендрю Леван з Університету Радбауд, який керував аналізом. Це відкриття є вирішальним кроком у нашому розумінні походження елементів, заповнюючи прогалини в наших знаннях, які залишив Дмитро Менделєєв, створивши періодичну таблицю понад 150 років тому.

Зірки — це неймовірні небесні тіла, які беруть водень, що становить більшість видимої матерії у Всесвіті, і зливають його атоми, поступово утворюючи важчі елементи. Однак цей процес синтезу досягає своєї межі з утворенням заліза, оскільки енергія, необхідна для сплавлення заліза в більш важкі елементи, перевищує енергію, що виділяється. Отже, зірки врешті-решт вибухають надновими або кілоновими через непереборну силу тяжіння.

Коли відбуваються ці енергійні вибухи, вони запускають низку ядерних реакцій, під час яких атомні ядра стикаються з нейтронами, щоб синтезувати ще важчі елементи. Цей процес, відомий як процес швидкого захоплення нейтронів (r-процес), вимагає високої концентрації вільних нейтронів. Наднові зірки та, зокрема, кілонові зірки створюють ідеальне середовище для цих реакцій. Насправді спостереження за двома зіткненнями нейтронних зірок у 2017 році підтвердило, що кілонові відіграють значну роль у виробництві елементів r-процесу, і тоді був виявлений стронцій.

Нещодавній гамма-спалах, названий GRB230307A, привернув увагу вчених через свою надзвичайно тривалу тривалість, яка вказувала на наявність кілонової. Подальші спостереження за допомогою JWST, які були зосереджені на інфрачервоній складовій вибуху, виявили телур, що додатково свідчить про наявність додаткових елементів r-процесу. Однак для підтвердження цього потрібні додаткові спостереження.

Що робить цей вибух кілонової ще більш дивним, так це його виникнення в міжгалактичному просторі, приблизно за 120,000 XNUMX світлових років від найближчої галактики. Дослідники вважають, що дві нейтронні зірки виникли в галактиці, але були викинуті з неї, коли одна за одною зазнали наднових.

Це революційне відкриття не тільки розкриває приховані механізми утворення важких елементів, але й піднімає захоплюючі питання про довговічність злиття потужних гамма-спалахів. Астрономи, такі як Бен Гомпертц з Бірмінгемського університету, прагнуть ідентифікувати більше таких довготривалих злиттів і отримати краще розуміння їх рушійних сил і потенціалу для створення ще важчих елементів. Наслідки цього відкриття виходять далеко за межі нашого розуміння Всесвіту — воно відкриває двері до трансформаційного розуміння космосу та його внутрішньої роботи.

Поширені запитання:

З: Що таке вибух кілонової?

Відповідь: Кілоновий вибух є результатом зіткнення двох нейтронних зірок, що викликає потужний спалах енергії та світла.

З: Що таке важкі елементи?

В: Важкі елементи — це хімічні елементи з вищим атомним номером, ніж водень (найлегший елемент) і гелій. Вони включають такі метали, як золото, срібло та свинець.

З: Що таке космічний телескоп Джеймса Вебба?

Відповідь: Космічний телескоп Джеймса Вебба — це космічна обсерваторія, яку планують запустити в 2021 році. Він призначений для дослідження віддалених об’єктів у Всесвіті, зокрема зірок, галактик і екзопланет.

джерела:

- NASA

- ESA

- Науковий інститут космічного телескопа