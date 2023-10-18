Неандертальці: артистичні, авантюрні та майстерні в кулінарії

Кремезні істоти з обмеженим інтелектом і без чуття? Подумати ще раз. Недавні дослідження показали, що неандертальці були набагато більш захоплюючими, ніж вважалося раніше. Всупереч поширеній помилковій думці, неандертальці не тільки полювали на євразійських печерних левів, але й володіли здатністю розпалювати багаття та готувати смачні страви. Крім того, ці гомініди прикрашали свої тіла художніми орнаментами, що кидає сумнів, що вони були примітивними істотами.

Археологічні розкопки в Грута-де-Олівейра в центральній Португалії між 1989 і 2012 роками проливають світло на звички неандертальців в епоху середнього палеоліту. Відкриття включали докази вогнищ, круглих структур, наповнених залишками, такими як обвуглені кістки, спалена деревина, попіл, і приготовлених тварин, таких як кози, олені, коні та навіть носороги та черепахи. Інші розкопки в печерах поблизу Картахени, Іспанія, виявили залишки риби, молюсків, мідій і смажених кедрових горіхів.

Хоча археологам давно відомо про використання вогню неандертальцями, останні дослідження підтверджують, що вони навмисно розпалювали та підтримували ці вогні для приготування їжі. Отримані дані свідчать про те, що вогонь відігравав фундаментальну роль у їх повсякденному житті та робив їхні печери більш комфортними.

Хоча досі неясно, як саме неандертальці розпалювали ці багаття, дослідники припускають, що вони, ймовірно, використовували кремінь для створення іскор. Подібність між неандертальцями та Homo sapiens, які жили в одному регіоні в той період, свідчить про те, що неандертальці були не різними видами, а окремою формою людей.

Це нове розуміння неандертальців ставить під сумнів застаріле уявлення про те, що вони були нерозумними та некультурними. Вони були здібними мисливцями, вправними кухарями і навіть художниками. Коли ми продовжуємо збирати їхню історію, стає зрозуміло, що неандертальці не так сильно відрізнялися від нас.

джерела:

– Дослідження використання вогню неандертальцями: цитата буде додана

– Розкопки в Грута-де-Олівейра: цитата буде додана