Вчені візуалізували спілкування рослин за допомогою летючих органічних сполук

Вчені зробили прорив у розумінні того, як рослини спілкуються одна з одною під час загрози. Це явище, відоме як зв’язок між рослинами через леткі органічні сполуки (ЛОС), було вперше виявлено в 1983 році. Команда дослідників використала інноваційне обладнання та методи візуалізації, щоб візуалізувати конкретні ЛОС, відповідальні за зв’язок, і клітини рослин, які реагувати на ці сигнали.

Рослини виділяють ЛОС в атмосферу, коли їх пошкоджують комахи або інші загрози. Сусідні рослини сприймають ці ЛОС як сигнали небезпеки та активують свої захисні реакції проти потенційної шкоди. Було помічено, що понад 30 різних видів рослин беруть участь у цьому повітряному спілкуванні.

Вчені сконструювали обладнання для перекачування ЛОС, що викидаються пошкодженими рослинами, на непошкоджені сусідні рослини. Вони поєднали це з системою флуоресцентних зображень у реальному часі, щоб візуалізувати реакцію рослин. Дослідники ідентифікували два специфічних ЛОС, (Z)-3-гексенал і (E)-2-гексенал, які відповідають за індукцію кальцій-залежної захисної реакції в рослинах.

Подальші експерименти показали, що захисні клітини, які відповідають за регулювання відкриття та закриття продихів (маленьких пор на поверхні рослин), першими реагують на ЛОС. Ці знахідки дають змогу зрозуміти складні комунікаційні механізми рослин та їх здатність захищатися від потенційних загроз.

Дослідження під керівництвом професора Масацугу Тойоти буде опубліковано в журналі Nature Communications 17 жовтня 2023 року. Команда сподівається, що це нове розуміння комунікації рослин сприятиме прогресу в захисті рослин і сільському господарстві.

джерела:

Nature Communications – журнал

Летючі органічні сполуки (ЛОС) – хімічні сполуки, що виділяються рослинами у відповідь на пошкодження або загрози

Охоронні клітини – бобоподібні клітини на поверхні рослин, які регулюють відкриття та закриття продихів

Фітогормони – рослинні гормони, які регулюють різні фізіологічні процеси