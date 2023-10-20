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Інженери NASA вживають заходів для продовження терміну експлуатації місії "Вояджер".

ByВікі Ставропулу

Жовтень 20, 2023
Інженери NASA вживають заходів для продовження терміну експлуатації місії "Вояджер".

Інженери NASA вживають заходів, щоб гарантувати, що космічний корабель «Вояджер», запущений у 1977 році, продовжуватиме міжзоряні дослідження ще багато років. Одна із спроб спрямована на накопичення залишків палива у вузьких трубках двигунів, які є життєво важливими для того, щоб антени космічного корабля були спрямовані на Землю.

Щоб боротися з цією проблемою, місія реалізувала виправлення програмного забезпечення, щоб запобігти повторенню збою, який вплинув на «Вояджер-1» минулого року. Цей патч призначений для того, щоб захистити «Вояджер-1» і його близнюка «Вояджер-2» від того самого збою знову.

Двигуни космічного корабля «Вояджер» мають вирішальне значення для підтримки зв’язку із Землею. Щоб зменшити накопичення залишків палива у вузьких трубах, космічному кораблю буде дозволено обертатися трохи далі в кожному напрямку, перш ніж запустити двигуни. Це зменшить частоту спрацювання двигуна. Коригування діапазону обертання двигуна двигуна було внесено шляхом надсилання команд у вересні та жовтні, і тепер космічний корабель може рухатися майже на 1 градус далі в кожному напрямку, ніж раніше.

Команда очікує, що ці заходи відстрочать повне засмічення вхідних труб двигуна двигуна щонайменше ще на п'ять років, можливо, навіть довше. У майбутньому можуть бути вжиті додаткові кроки для подальшого продовження терміну служби двигунів.

На додаток до вирішення проблем накопичення двигуна, інженери NASA створили програмне виправлення для вирішення проблеми, яка спричиняла спотворені звіти про стан бортового комп’ютера «Вояджера-1» у 2022 році. Виправлення діє як страховий поліс, запобігаючи повторенню проблеми та забезпечуючи довговічність зондів.

«Вояджер-1» і «Вояджер-2» подолали вражаючу відстань, причому «Вояджер-1» перевищив 15 мільярдів миль, а «Вояджер-2» досяг понад 12 мільярдів миль від Землі. Через вік космічного корабля та значну затримку зв’язку існує ризик того, що патч може мати небажані наслідки. Щоб зменшити цей ризик, Voyager 2 отримає патч першим і стане випробувальним майданчиком для свого близнюка.

Місія "Вояджера", яка спочатку планувалася лише на чотири роки, значно перевищила свої початкові цілі. Крім того, що «Вояджер-2» відвідав Сатурн і Юпітер, став першим космічним апаратом, який зустрівся з Ураном і Нептуном. Пізніше місію було розширено, щоб відправити зонди за межі геліосфери, захисної бульбашки частинок і магнітних полів, створених Сонцем. «Вояджер-1» досяг геліопаузи в 2012 році, за ним у 2 році пішов «Вояджер-2018».

Місії «Вояджер» є значною частиною Геліофізичної системної обсерваторії NASA, яку спонсорує Відділ геліофізики Управління наукових місій у Вашингтоні. Лабораторія реактивного руху Каліфорнійського технологічного інституту створила та експлуатує космічний корабель «Вояджер».

джерела:
– Лабораторія реактивного руху NASA (JPL)
– Інформація про космічний корабель NASA Voyager

By Вікі Ставропулу

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