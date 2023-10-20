NASA вживає заходів для розширення місій космічних кораблів "Вояджер".

Інженери місії НАСА «Вояджер» впроваджують заходи, щоб гарантувати, що космічні кораблі «Вояджер-1» і «Вояджер-2» продовжуватимуть дослідження міжзоряного простору протягом багатьох років. Одним з напрямків їхніх зусиль є усунення залишків палива, які накопичувалися у вузьких трубках деяких двигунів космічного корабля. Це накопичення може перешкодити здатності двигунів утримувати антени, спрямовані на Землю для зв’язку. Команда вживає заходів для уповільнення накопичення, дозволяючи космічному кораблю обертатися трохи далі в кожному напрямку, перш ніж запускати двигуни, що зменшить частоту запусків. Ці зміни були ретельно сплановані, щоб мінімізувати вплив на місію та забезпечити збір цінних наукових даних.

Команда інженерів також завантажує програмне виправлення, щоб запобігти повторенню збою, який стався на Voyager 1 минулого року. Збій був викликаний неправильним направленням команд системи артикуляції та контролю положення (AACS). Патч покликаний захистити космічні кораблі в майбутньому і забезпечити їх роботу якомога довше. Він був детально розглянутий і перевірений, щоб зменшити будь-які ризики, які можуть виникнути в результаті його впровадження. "Вояджер-2" отримає патч спочатку як тестовий стенд, перш ніж застосувати його до "Вояджера-1", який знаходиться далі від Землі і тому містить більш цінні дані.

«Вояджер-1» і «Вояджер-2» вже подолали величезну відстань від Землі, причому «Вояджер-1» на відстані понад 15 мільярдів миль, а «Вояджер-2» — понад 12 мільярдів миль. Команда місії очікує, що із вжитими заходами космічний корабель продовжуватиме працювати принаймні ще п’ять років, якщо не довше. Місії «Вояджер» надають безцінні дані про міжзоряний простір і стали важливими віхами в дослідженні космосу.

Джерела: NASA