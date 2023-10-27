NASA готується до інтенсивних космічних місій у 2024 році

NASA продовжує розширювати межі дослідження космосу з низкою майбутніх місій, які планується запустити в найближчі місяці. Незважаючи на те, що деякі з них уже були розглянуті, як-от експеримент з атмосферними хвилями (AWE) і місія Artemis II, на горизонті є ще одна захоплююча місія: місія Space X Crew-8.

Місія Crew-2024, запланована на середину лютого 8 року, є частиною Програми комерційних екіпажів NASA і включатиме політ екіпажу до Міжнародної космічної станції (МКС). Це вже восьмий оперативний політ комерційного екіпажу NASA з використанням космічного корабля Crew Dragon, що робить його важливою віхою в зусиллях агентства з дослідження космосу.

Екіпаж для місії був ретельно відібраний, до складу якого увійшли астронавти NASA Метью Домінік (командир), Майкл Баррат (пілот), Жанетт Еппс (спеціаліст місії) і космонавт Роскосмосу Олександр Гребенькін (спеціаліст місії). Разом вони додадуть свій досвід і вирушать у цю новаторську подорож.

Окрім місії Crew-8, NASA має насичений графік на 2024 рік. Випробування екіпажу Starline (CFT) заплановано на середину квітня, а потім місія Crew-9 у середині серпня. Крім того, 10-та місія ротації екіпажу запланована на початок 2025 року, демонструючи прихильність NASA постійному прогресу в дослідженні космосу.

Поки NASA готується до цих місій, триває планове обслуговування та обробка ракети Crew-8 Space X Falcon 9 і космічного корабля Dragon. Увага до деталей гарантує, що всі системи знаходяться в оптимальному стані, забезпечуючи успішний запуск і виконання місії.

З кожною місією NASA розширює межі людських знань і просуває людство далі у космос. Ці майбутні місії представляють невпинне прагнення агентства до наукових відкриттів і прокладають шлях для майбутніх спроб дослідження космосу.

Питання та відповіді:

1. Що таке місія Crew-8?

Місія Crew-8 є частиною Програми комерційних екіпажів NASA і передбачає політ екіпажу до Міжнародної космічної станції з використанням космічного корабля Crew Dragon.

2. Хто входить до складу екіпажу місії Crew-8?

Члени екіпажу місії Crew-8 включають астронавтів NASA Метью Домініка (командир), Майкла Барратта (пілот), Жанетт Еппс (спеціаліст місії) і космонавта Роскосмосу Олександр Гребенькін (спеціаліст місії).

3. Які ще місії NASA планує на 2024 рік?

Інші місії, заплановані на 2024 рік, включають льотні випробування екіпажу Starline (CFT) у середині квітня, місію Crew-9 у середині серпня та 10-ту місію з ротацією екіпажу, заплановану на початок 2025 року.

4. Як NASA готується до майбутніх місій?

NASA зараз проводить планове технічне обслуговування та обробку ракети Crew-8 Space X Falcon 9 і космічного корабля Dragon, щоб забезпечити оптимальну продуктивність під час місії.

джерела:

– Twitter комерційної команди NASA: https://twitter.com/Commercial_Crew/status/1448006762697675779