Вихід у відкритий космос відкладено, оскільки триває розслідування витоку охолоджуючої рідини

Запланований вихід у відкритий космос на Міжнародній космічній станції був відкладений через триваюче розслідування витоку теплоносія. Вихід у відкритий космос, який спочатку був запланований на 19 жовтня, тепер відбудеться пізніше цього року. Інженерам потрібен додатковий час для завершення аналізу витоку охолоджуючої рідини, який стався 9 жовтня. Хоча охолоджуюча рідина не є небезпечною для екіпажу, вживаються запобіжні заходи, щоб запобігти будь-якій потенційній деградації обладнання, спричиненій невеликими слідами речовини, що потрапляє у внутрішні системи.

Перенесення виходу у відкритий космос не впливає на роботу космічної станції, оскільки заплановані завдання для виходу у відкритий космос не залежать від часу. Тим часом ще два виходи у відкритий космос заплановано на кінець цього року. 30 жовтня астронавти NASA Лорал О'Хара та Жасмін Могбелі виконають US Spacewalk 89. Їх завдання включають видалення несправної електронної коробки та заміну підшипника опори. Для обох астронавтів це буде перший вихід у відкритий космос.

Під час іншого виходу у відкритий космос астронавт NASA Лорал О'Хара та астронавт ESA Андреас Могенсен проведуть US Spacewalk 90. ​​Завдання цього виходу у відкритий космос включають збір зразків для аналізу присутності мікроорганізмів на зовнішній частині космічної станції та виконання робіт з технічного обслуговування, включаючи заміну камери високої чіткості.

Окрім виходу у відкритий космос США, російські космонавти Олег Кононенко та Микола Чуб мають вийти у відкритий космос 25 жовтня. Їхні завдання включатимуть установку синтетичної радіолокаційної системи зв’язку та розгортання наносупутника для випробування технології сонячних вітрил.

Поточні дослідження та виходи у відкритий космос демонструють регулярне технічне обслуговування та ремонт, які є важливими для безпечної та ефективної роботи Міжнародної космічної станції.

джерела:

– НАСА