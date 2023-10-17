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NASA закликає наукову спільноту максимізувати науковий потенціал Римського космічного телескопа

ByВікі Ставропулу

Жовтень 17, 2023
NASA закликає наукову спільноту максимізувати науковий потенціал Римського космічного телескопа

NASA заручається допомогою наукового співтовариства, щоб гарантувати, що Римський телескоп імені Ненсі Грейс, також відомий як Римський космічний телескоп, зможе надавати повне уявлення про Всесвіт відразу після запуску в 2027 році. Завдяки широкому полю зору Римський космічний телескоп має на меті здійснювати спостереження за далекими галактиками у великих масштабах і допомагати вченим розгадувати таємниці темної матерії та темної енергії, на які припадає 95% енергії та матерії у космосі.

Щоб впоратися з величезними обсягами даних, які збиратиме телескоп, вчені працюють над алгоритмами машинного навчання для виявлення закономірностей і явищ. Співпраця інших телескопів, таких як космічний телескоп Хаббл, космічний телескоп Джеймса Вебба (JWST), обсерваторія Кека та японський PRIME, допоможе у розробці плану спостереження для Романа, включаючи вибір цілей і регіони дослідження. Крім того, Римський космічний телескоп співпрацюватиме з PRIME для вивчення об’єктів за допомогою гравітаційного лінзування та з Hubble для вивчення стародавніх галактик і створення більш повної картини космічної історії. Телескоп також працюватиме в парі з JWST, надаючи ширший огляд космосу та ідентифікуючи цілі для детального вивчення JWST.

Підготовча робота для Римського космічного телескопа – це складний і взаємопов’язаний процес, у якому беруть участь різні наукові групи, які співпрацюють для забезпечення безперебійної роботи. Ці зусилля закладуть основу для потужних наукових відкриттів і максимізують потенціал приладу. Використовуючи досвід і співпрацю наукової спільноти, NASA прагне запустити Римський космічний телескоп, повністю готовий досліджувати чудеса Всесвіту.

джерела:
– Caltech-IPAC/R. боляче
– Домінік Бенфорд, науковий співробітник NASA
– Джулі МакЕнері, старший науковий співробітник проекту Римського космічного телескопа в Центрі космічних польотів імені Годдарда NASA

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