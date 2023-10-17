Місія NASA Psyche: подорож до ядра астероїда.

Психея, грецька богиня душі, дала своє ім’я небесному об’єкту, відкритому в 1852 році італійським астрономом Аннібале де Гаспаріс. Сьогодні Психея, 16-й відкритий астероїд, виділяється як найбільший астероїд «типу М» у поясі астероїдів між Марсом і Юпітером. Маючи діаметр приблизно 226 км, Психея в основному складається із заліза та нікелю, нагадуючи ядро ​​Землі.

Прагнучи зібрати підказки про недоступні внутрішні простори Землі, NASA нещодавно запустило космічний корабель у шестирічну подорож довжиною 3.6 мільярда кілометрів для зустрічі з Психеєю. Вважається, що астероїди типу М, такі як Психея, є залишками планет, знищених на ранніх стадіях Сонячної системи. Ці металеві світи служать «природними лабораторіями» для вивчення планетних ядер.

Вивчення ядра Землі за допомогою сучасних методів є складним завданням, оскільки спостереження обмежуються метеоритами та сейсмологією. Металеві метеорити дають лише короткі відомості про ранню історію Сонячної системи, тоді як сейсмологія потребує точних даних сейсмографів, які обмежені, особливо в океанах і Південній півкулі. Крім того, зовнішні шари Землі заважають нам бачити ядро.

Місія НАСА до Психеї має на меті дослідити астероїд і визначити, чи є він колись розплавленим ядром зруйнованої планети, яке поступово охололо з часом. Крім того, місія прагне виявити вік поверхні Психеї, її хімічний склад і чи містить вона легші елементи поряд із залізом і нікелем. Ця інформація може дати цінну інформацію про еволюцію нашої планети.

Оснащений набором інструментів, включаючи камери, спектрометри та магнітометри, космічний корабель збиратиме дані про форму, масу, гравітацію та потенціал Психеї для розвідки корисних копалин. Вчені з нетерпінням чекають прогресу місії, передбачаючи багатство знань, які вона відкриє про ядро ​​астероїда та секрети, які він може зберігати про наш власний світ.

джерела:

– «Місія NASA Psyche готова до запуску – ось як вона може розкрити внутрішні таємниці планет».

– «З чого складаються астероїди? Зразок, повернутий на Землю, розкриває будівельні блоки Сонячної системи».