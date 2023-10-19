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Подорож до серця психіки: дослідження таємничого світу астероїда

ByВікі Ставропулу

Жовтень 19, 2023
Подорож до серця психіки: дослідження таємничого світу астероїда

NASA запустило космічний корабель у шестирічну подорож довжиною 3.6 мільярда кілометрів для зустрічі з Психеєю, найбільшим астероїдом «типу М» у поясі астероїдів між Марсом і Юпітером. Ця місія спрямована на дослідження Психеї, небесного об’єкта із середнім діаметром 226 км. Відомий тим, що в основному складається із заліза та нікелю, подібно до ядра Землі, Психея вважається залишками планети, знищеної в перші роки існування Сонячної системи.

Вивчення ядра планет є складним завданням, але астероїди типу М, такі як Психея, служать для вчених «природними лабораторіями». Аналізуючи склад і структуру Психеї, дослідники сподіваються отримати уявлення про недоступне нутро нашого світу. Це особливо важливо, оскільки поточні методи дослідження ядра Землі обмежені та непрямі.

Сейсмологія, яка вивчає сейсмічні хвилі, спричинені землетрусами, надає певну інформацію про ядро ​​Землі. Однак розташування ядра під зовнішніми шарами планети ускладнює отримання чіткого огляду. Крім того, обмежена кількість сейсмографів у певних областях ще більше обмежує наше розуміння. Щоб подолати ці проблеми, дослідники покладаються на лабораторні експерименти, які моделюють екстремальний тиск і температуру ядра Землі. Об’єднання даних сейсмології, лабораторних експериментів і комп’ютерного моделювання допомагає вченим скласти більш повне розуміння ядра.

Місія Psyche пропонує захоплюючу можливість дослідити таємниці планетних ядер. NASA прагне дослідити, чи справді Психея є ядром зруйнованої планети, яка поступово охолола та затверділа, подібно до ядра Землі. Крім того, місія проаналізує хімічний склад, вік і форму Психеї. Інформація, зібрана інструментами космічного корабля, такими як камери, спектрометри та магнітометри, сприятиме нашим знанням про еволюцію Землі та потенційні майбутні дослідження корисних копалин.

Коли космічний корабель вирушає у свою довгу подорож, вчені з нетерпінням чекають даних, які він збере. Місія «Психея» обіцяє розкрити нове розуміння походження та структури небесних тіл, проливаючи світло на загадковий світ астероїдів.

джерела:
- Розмова

By Вікі Ставропулу

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