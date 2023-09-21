Сонячний зонд NASA Parker переміг потужне виверження Сонця

Сонячний зонд NASA Parker Solar Probe досяг новаторського досягнення, перемігши один із найпотужніших сонячних вибухів, коли-небудь зареєстрованих. 5 вересня 2022 року під час свого 13-го близького зіткнення з Сонцем космічний корабель опинився на шляху колосального викиду корональної маси (CME) – інтенсивних спалахів магнітних полів і перегрітої плазми. Що робить цю зустріч надзвичайною, так це те, що сонячний зонд Parker був обладнаний для зйомки цієї сонячної бурі в безпрецедентних деталях.

Прилади космічного корабля зафіксували захоплюючі кадри виверження CME з поверхні Сонця. Це перший випадок в історії, коли космічний корабель наважився наблизитися до Сонця і пережив таке потужне сонячне виверження. Дані, зібрані під час цієї історичної зустрічі, дають вченим неперевершений погляд на CME і можливість вивчати їх на ранніх стадіях.

Очікується, що розуміння, отримане під час цієї місії, значно покращить наше розуміння CME, їх походження та поведінки. Ці знання є безцінними для прогнозування та пом’якшення потенційної небезпеки, яку становлять CME для нашої технологічної інфраструктури та систем зв’язку на Землі. Краще розуміючи ці сонячні виверження, вчені сподіваються розробити ефективніші стратегії для захисту нашого технологічно залежного суспільства.

Доктор Джеймс Андерсон, експерт із космічної погоди, наголосив на важливості місії сонячного зонда Parker у забезпеченні нашої готовності захистити наш сучасний спосіб життя від випадкової люті Сонця. Цей тріумф не тільки демонструє людську винахідливість і рішучість, але й обіцяє переписати підручники з фізики Сонця та прогнозування космічної погоди.

Оскільки сонячний зонд Parker Solar Probe продовжує свою місію, ми можемо передбачити ще більше дивовижних відкриттів про наше Сонце, нашу найближчу зірку та Всесвіт, який її оточує. Ця місія стала гігантським стрибком для космічної науки, відкривши нові межі в нашому розумінні поведінки Сонця та його потенційного впливу на Землю.

джерела:

– Доктор Сара Мітчелл, сонячний фізик з НАСА

– Доктор Джеймс Андерсон, експерт з космічної погоди

Визначення:

– Корональний викид маси (CME): інтенсивні спалахи магнітних полів і перегрітої плазми, що випромінюється Сонцем

– Сонячна буря: потужне сонячне виверження

– Космічна погода: вивчення умов у космосі та їх впливу на Землю

– Технологічна інфраструктура: системи та мережі, які підтримують технологічні послуги та операції

Джерело: Сонячний зонд NASA Parker переміг потужне виверження Сонця