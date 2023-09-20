Сонячний зонд NASA Parker Solar Probe збирає цінні дані про викид корональної маси

Сонячний зонд Parker Solar Probe, новаторська місія NASA з метою «доторкнутися до Сонця», нещодавно пройшов через корональний викид маси (CME), потужний сонячний спалах заряджених частинок. Зустріч відбулася 5 вересня 2022 року, хоча результати та дослідження, пов’язані з нею, тепер детально описані в новій статті в The Astrophysical Journal.

Ця подія ознаменувала значний відхід від типового дослідження CME, оскільки вони зазвичай спостерігаються з Землі. Проте сонячний зонд Parker зміг спостерігати цей конкретний CME зблизька, оскільки він знаходився лише в 5.7 мільйонах миль від поверхні Сонця. Ця близькість дозволила вченим зібрати безцінні дані та уявлення про взаємодію між CME та міжпланетним пилом.

CME — це потужні виверження із зовнішньої атмосфери Сонця, які можуть серйозно вплинути на космічну погоду, включаючи збої в роботі супутників, систем зв’язку, навігаційних технологій і електромереж на Землі. Розуміння того, як CME взаємодіють із міжпланетним пилом, має вирішальне значення для прогнозування їх впливу на нашу планету.

У вересні минулого року Паркер вперше спостерігав CME, і результати були чудовими. Зонд спостерігав, як CME розчищає шлях крізь міжпланетний пил, зміщуючи його приблизно на 6 мільйонів миль від Сонця. Однак пил майже відразу поповнився міжпланетними частинками пилу, що летять Сонячною системою.

Це відкриття підтвердило теорію про те, що відбувається взаємодія між CME і пилом, запропонувавши вченим глибше зрозуміти динаміку всередині сонячної корони. Спостереження, зроблені камерою Wide Field Imagery for Solar Probe (WISPR) на сонячному зонді Parker, зіграли важливу роль у цьому прориві.

Хоча для повного розуміння впливу міжпланетного пилу на CME потрібні додаткові дослідження та спостереження, це знакове відкриття відкриває нові шляхи для вивчення складності нашого Сонця та його впливу на космічну погоду.

Джерела: Scientific American, NASA