Відкриття несподіваного: дивовижні відкриття OSIRIS-REx на астероїді Бенну

OSIRIS-REx, третя в історії місія зі збору зразків з астероїда, надала вченим неймовірне уявлення про таємничий світ космічних каменів. Дворічна подорож космічного корабля навколо астероїда Бенну виявила дивовижну різноманітність і складність цих небесних тіл.

До OSIRIS-REx дві інші місії, Hayabusa 1 і NEAR-Shoemaker, детально вивчали астероїди. Однак саме Hayabusa 1 першим підтвердив існування «куч щебеню», конгломератів валунів, піску та гравію, які утримуються разом слабкими силами тяжіння.

Коли вчені спочатку спостерігали Бенну за допомогою телескопів, вони очікували, що він буде схожий на астероїд Ітокава. Однак після більш детального вивчення OSIRIS-REx виявив скелястий ландшафт, який вони ніколи не бачили раніше. Пористі та дивної форми камені на поверхні Бенну поставили під сумнів їхні попередні припущення щодо складу та структури цих космічних порід.

Дослідники зрозуміли, що ці пористі камені мають високу абсорбцію, поводяться як зона зминання в автомобілі під час ударів. Вони захищають поверхню астероїда, поглинаючи енергію менших тіл, що стикаються, що призводить до меншої кількості кратерів, ніж очікувалося.

OSIRIS-REx також зробив важливе відкриття щодо щільності поверхневого шару Бенну. Під час спроби зібрати зразки космічний корабель занурився глибоко в поверхню, виявивши, що поверхневий шар має набагато меншу щільність, ніж решта астероїда.

Підхід місії до збору проб, відмінний від попередніх місій, дав безцінне розуміння. Несподівана реакція поверхні Бенну на приземлення космічного корабля спантеличила вчених, залишивши перед ними додаткові запитання для дослідження.

Загалом висновки OSIRIS-REx поставили під сумнів попередні припущення та розширили наше розуміння астероїдів та їх різноманітної природи. Ці відкриття сприятимуть майбутнім астероїдним місіям і розширять наші знання про історію Сонячної системи.

джерела:

– Space.com: «Астероїдні сусіди астероїда Рюгу дивні та дивовижні»

– NASA: «Астероїд Бенну: ціль OSIRIS-REx»