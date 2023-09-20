NASA показало дивовижну нову мозаїку місячної поверхні

NASA нещодавно опублікувало на своїй сторінці в Instagram захоплюючу нову мозаїку місячної поверхні. Мозаїка під назвою «Місячна соната» була створена з використанням зображень, зроблених двома орбітальними камерами Місяця – Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) і ShadowCam.

За даними космічного агентства, мозаїка забезпечує вид на поверхню Місяця з висоти пташиного польоту, демонструючи відтінки чорного, білого та сірого. Кратер Шеклтон, розташований у нижній правій частині зображення, особливо помітний. Детальні зображення з ShadowCam дозволяють глядачам спостерігати постійно затінені ділянки внутрішньої підлоги та стін кратера. Навпаки, освітлені сонцем області, такі як край і фланги кратера, захоплюються LROC.

NASA опублікувало короткий опис мозаїки в Instagram разом із зображенням. Пост, який зібрав майже 250,000 12 лайків з моменту публікації XNUMX годин тому, отримав безліч коментарів від вражених глядачів. Багато хто висловлював своє захоплення приголомшливим видом, а інші хвалили NASA за його роботу.

Один користувач запитав про помітне біле коло всередині мозаїки, яке NASA ідентифікувало як кратер Шеклтон. Захоплюючий пост викликав різну реакцію – від захоплення до захоплення.

Ця остання публікація в Instagram є ще одним прикладом здатності NASA захоплювати та навчати свою аудиторію приголомшливими зображеннями космосу та небесних тіл. Послідовна участь космічного агентства в соціальних медіа-платформах, таких як Instagram, дозволяє йому спілкуватися з людьми в усьому світі та сприяти інтересу до дослідження космосу.

Джерела: NASA Instagram

Визначення:

1. Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) – прилад на борту космічного корабля Lunar Reconnaissance Orbiter, призначений для отримання зображень поверхні Місяця з високою роздільною здатністю.

2. ShadowCam – інструмент NASA на борту космічного корабля Корейського аерокосмічного науково-дослідного інституту під назвою Danuri, відповідальний за захоплення детальних зображень затінених ділянок Місяця.

3. Кратер Шеклтон – великий ударний кратер, розташований поблизу південного полюса Місяця, відомий своїми постійно затіненими областями.