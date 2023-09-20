Астронавти NASA здійснили тренувальний забіг до стартового майданчика місії на Місяць

Четверо астронавтів, які готуються до місії Artemis II, яка має відправитися на Місяць наступного року, нещодавно здійснили тренувальну пробіжку до стартового майданчика в нових транспортних засобах екіпажу в Космічному центрі Кеннеді. Астронавти, у тому числі астронавти НАСА Рейд Вайзман, Віктор Гловер і Крістіна Кох, а також канадський астронавт Джеремі Хансен, одягнулися в помаранчеві скафандри та їхали в транспортних засобах для екіпажу від операційної та касової будівлі Ніла А. Армстронга до стартового майданчика 39 -Б.

Сухий запуск був проведений, щоб продемонструвати звичайні процедури запуску в день підготовки до місії, яка може стартувати вже в листопаді 2024 року. Місія Artemis II стане першим польотом екіпажу на потужній ракеті NASA Space Launch System з астронавтами, які летітимуть на Orion. космічна капсула. Місія планується як 10-денна подорож навколо Місяця, але висадка на Місяць не планується.

Місія Artemis III, яка вперше з 1972 року має повернути людей на поверхню Місяця, покладатиметься на космічний корабель SpaceX Starship як систему посадки людини. Однак космічний корабель Starship все ще знаходиться на стадії розробки і, як очікується, буде готовий до грудня 2025 року.

Місія Artemis II відбудеться після успішного випробувального польоту без екіпажу Artemis I, який розширив межі можливостей космічного корабля Orion для забезпечення безпеки пасажирів. Капсула Orion і європейський сервісний модуль для Artemis II вже знаходяться в Космічному центрі Кеннеді, але не будуть готові до квітня. Основний прискорювач очікує транспортування з заводу NASA Michoud Assembly Facility, а два твердотільні ракетні прискорювачі транспортуються потягом із Юти.

Фахівці NASA почали підключати чотири двигуни RS-25, які були переобладнані з програми космічних човників, до основи основного ступеня. Очікується, що основний етап прибуде в листопаді, а штабелювання системи космічного запуску почнеться в лютому 2024 року в будівлі транспортних засобів Космічного центру Кеннеді.

джерела:

Orlando Sentinel

Цитата: Астронавти НАСА «Артеміда», що летять на Місяць, здійснюють нову поїздку до стартового майданчика під час тренувального заходу (2023 р., 20 вересня), отримано 20 вересня 2023 р. з [джерело]