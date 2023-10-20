Місія NASA Psyche: дослідження багатого металом астероїда

NASA нещодавно запустило місію «Психея» — космічний корабель, який подорожує до поясу астероїдів для вивчення астероїда, відомого як Психея. Вважається, що цей астероїд багатий на метали, що робить його унікальним об’єктом дослідження для вчених. Місія спрямована на те, щоб отримати уявлення про склад і ядро ​​планет, схожих на нашу.

Девід Лоуренс, головний професійний співробітник Лабораторії прикладної фізики Університету Джонса Гопкінса, є провідним дослідником одного з інструментів на борту космічного корабля «Психея». Інструмент, спектрометр гамма-випромінювання та нейтронів, допоможе проаналізувати склад астероїда.

Гіпопотами: потужні щелепи, неефективні жувальні

Незважаючи на потужні щелепи та жахливі зуби, бегемоти напрочуд неефективно жують. Дослідження, опубліковане в PLOS One, показує, що бегемотам важко перетирати їжу, щоб ефективно пережовувати їжу. Здається, їх жувальна здатність була принесена в жертву на користь використання щелеп для бою.

Дослідження провели професор Цюріхського університету Маркус Клаусс і його колеги. Вони виявили, що бегемоти мають унікальні якості, які дозволяють їм застосовувати силу щелепами, але не жувати в традиційному розумінні.

Синхронізуюча сила музики

Прослуховування музики не тільки приносить задоволення, але й створює спільні враження серед слухачів. Дослідження, проведене Вольфгангом Шахером, психологом з Бернського університету, показує, що люди, які відвідують концерти класичної музики, синхронізують свої рухи, частоту серцевих скорочень і дихання. Ця синхронізація глибоко вкорінена в нашому еволюційному минулому.

Tschacher використовував переносні датчики та технологію захоплення руху, щоб виміряти реакції аудиторії на концерті. Його дослідження, опубліковане в Scientific Reports, дає зрозуміти глибокий вплив музики на фізіологічні процеси людини та колективний досвід.

Цикади: бурхливий вплив на екосистему

Періодична поява цикад кожні 17 років має значні наслідки для лісових екосистем. Дослідження, проведене біологом Зої Гетман-Пікерінг з Університету Джорджа Вашингтона, показує, що коли цикади з’являються, вони стають джерелом їжі для різноманітних тварин, зокрема птахів. Це призводить до зменшення хижацтва птахів на гусениць, що призводить до більшого пошкодження листя на дубах.

Дослідження, опубліковане в Science, підкреслює складні каскадні ефекти, які циклічні буми популяції цикад мають на екосистему.

Глибоководний видобуток: зважування ризиків і винагород

Зростає комерційний інтерес до видобутку цінних металів з глибоководного дна океану. Однак нещодавні експедиції також виявили, що глибоководні екосистеми є домом для рідкісних і делікатних форм життя. Дослідники, досліджуючи багаті мінералами гідротермальні джерела в Тихому океані, виявили підземні печерні середовища існування, які кишать життям. Ці середовища існування потенційно можуть бути пов’язані між собою, що вказує на необхідність подальшого дослідження перед початком будь-яких гірничих робіт.

В іншому типі середовища, яке називається поліметалевими конкреціями, цінні мінерали розкидані по всьому морському дну. Мюріель Рабоне з Музею природної історії в Лондоні та її колеги підрахували, що на цих конкреціях і поблизу них можуть мешкати тисячі невідомих видів. Дослідження, опубліковане в Current Biology, підкреслює важливість розуміння цих екосистем перед використанням їхніх потенційних ресурсів.

джерела:

– Металева місія NASA, голодні бегемоти погано жують, музика синхронізує нас, гуркіт цикад – прокляття дерев, ризики та винагороди від глибоководного видобутку – Quirks & Quarks з Бобом Макдональдом (джерело)

– Місія Psyche – NASA (джерело)

– Психіка – Лабораторія прикладної фізики Університету Джона Гопкінса (джерело)

– Голодні бегемоти погано жують – Примхи та кварки (джерело)

– Музика змушує ваше серце стукотіти, як серця інших людей – Quirks & Quarks (джерело)

– Бум цикад і дерева руйнуються – Quirks & Quarks (джерело)

– Розуміння ризиків і переваг глибоководного видобутку корисних копалин – Quirks & Quarks (джерело)