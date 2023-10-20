Майбутнє місії NASA з повернення зразків Марса під сумнівом, згідно з Scathing Review

Плани NASA щодо місії Mars Sample Return (MSR), яка має бути запущена в 2028 році, були поставлені під сумнів незалежною наглядовою радою агентства. У звіті висвітлюються технічні проблеми, збільшення бюджету та нереалістичний графік запуску як основні проблеми, з якими стикається місія.

Місія MSR є результатом співпраці між НАСА та Європейським космічним агентством і вважається вирішальним кроком у дослідженні Марса. У ньому бере участь марсохід NASA Perseverance Rover, який уже зібрав марсіанські зразки та залишив їх на поверхні планети. Потім ці зразки будуть отримані та повернуті на Землю місією MSR.

Вартість місії MSR, яка спочатку оцінювалася в 4 мільярди доларів, зараз зросла до приблизно 5.3 мільярда доларів. Звіт комісії з перевірки визначає проблеми в просуванні, організації, розкладі та фінансуванні місії. Згідно зі звітом, місія була створена з нереалістичними очікуваннями щодо бюджету та розкладу, що унеможливило запуск у 2028 році.

Перенесення запуску на наступне можливе вікно в 2030 році збільшить вартість місії до 8-11 мільярдів доларів, створюючи значний тиск на бюджет НАСА для планетології. Інший варіант, запропонований радою, полягає в тому, щоб використовувати два посадочні апарати замість одного для повернення зразків, але це ще більше розтягне часові рамки та збільшить витрати.

У звіті NASA рекомендує перевірити управління та організаційну структуру місії для покращення підзвітності. Це також підкреслює необхідність для NASA краще залучати та повідомляти громадськості про важливість місії MSR.

У відповідь на висновки комісії з перевірки NASA призначило групу з перевірки на чолі з Сандрою Коннеллі, заступником адміністратора агентства з науки, для вирішення порушених проблем. Команда планує опублікувати звіт у березні наступного року. Тим часом NASA відклало підтвердження офіційної вартості та розкладу місії.

Це не перший раз, коли місія MSR стикається з критикою. У липні Комітет з асигнувань Сенату США висловив занепокоєння щодо технічних проблем і зростання витрат, наказавши NASA надати варіанти перегляду або скорочення масштабів місії, якщо вона не зможе залишитися в межах бюджету.

Місія MSR також стикається з конкуренцією з боку Китаю, який планує власну місію з повернення зразків на Марс, яку планують запустити приблизно у 2030 році.

джерела:

– Звіт незалежної наглядової ради NASA

– Комітет з асигнувань Сенату США