Марсіанський гелікоптер NASA Ingenuity продовжує досягати вагомих досягнень, перевершуючи очікування команди місії. З моменту свого історичного першого польоту на поверхні Марса в квітні 2021 року, коли він став першим літальним апаратом, який здійснив керований політ на іншу планету, Ingenuity розширює межі того, що можливо для маленької машини, схожої на дрон.

Лише за останній місяць гелікоптер вагою 4 фунти та висотою 19 дюймів встановив три нові рекорди. Він досяг нового рекорду висоти в 79 футів (24 метри) над поверхнею червоної планети, а також досяг рекордної швидкості 22.4 милі на годину (10 метрів на секунду) під час свого 62-го польоту, перевищивши свій попередній рекорд швидкості в 17.9 миль на годину (8 РС).

Тепер, ще одне революційне досягнення, Лабораторія реактивного руху NASA (JPL) оголосила, що Ingenuity успішно здійснив послідовні польоти кілька днів поспіль. 65-й ​​і 66-й польоти відбулися 2 і 3 листопада, а JPL підтвердила їх успіх у вівторок.

Під час цих польотів Ingenuity подолав невелику відстань лише 23 фути (7 метрів) у першому польоті, після чого було виконано вправу на зміну положення, яка перемістила його лише на пару футів. Це переміщення було необхідним для підготовки до двотижневого припинення зв’язку з JPL через явище під назвою сонячне з’єднання. Сонячне з’єднання відбувається, коли орбіти Землі та Марса розташовують дві планети на протилежних сторонах від Сонця, що призводить до тимчасової блокування зв’язку. Ця подія відбувається приблизно раз на пару років.

Незважаючи на припинення зв’язку, Ingenuity та його марсохід Perseverance відновлять виконання своїх завдань, щойно зв’язок буде відновлено пізніше цього місяця. Perseverance продовжить досліджувати марсіанську поверхню в пошуках доказів стародавнього мікробного життя, а аерофотознімки Ingenuity допоможуть у плануванні маршрутів марсохода через складну місцевість. Дані, зібрані Ingenuity, також сприятимуть розробці більш досконалих версій гелікоптера для майбутніх місій.

Питання та відповіді:

З: Які рекорди нещодавно встановила Ingenuity?

A: Ingenuity нещодавно встановив новий рекорд висоти 79 футів і досяг рекордної швидкості 22.4 миль/год під час свого 62-го польоту.

З: Що таке сонячне з'єднання?

Відповідь: Сонячне з’єднання — це явище, яке відбувається, коли орбіти Землі та Марса розташовують дві планети по різні боки від Сонця, що призводить до тимчасової блокування зв’язку.

З: Що будуть робити Ingenuity і Perseverance під час відключення комунікацій?

Відповідь: Під час відключення зв’язку Ingenuity матиме двотижневий період відпочинку, тоді як Perseverance продовжить дослідження поверхні Марса.

З: Як дані Ingenuity допоможуть майбутнім місіям?

В: Дані, зібрані Ingenuity, допоможуть інженерам розробити вдосконалені вертольоти для майбутніх місій на Марсі.