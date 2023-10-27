Новий Flyby розкриває інформацію про місію Люсі та тестує новаторську систему відстеження

Місія НАСА «Люсі», яка має на меті дослідити троянські астероїди Юпітера, швидко наближається до свого першого прольоту 1 листопада. Космічний корабель пролетить повз маленький астероїд головного поясу 152830 Дінкінеш, наближаючись лише на 300 миль від його поверхні. Цей проліт не тільки надасть цінні наукові дані про Дінкінеш, але й стане критичним тестом для інноваційної системи відстеження терміналу Люсі.

Оскільки місія «Люсі» призначена лише для обльоту й не вийде на орбіту навколо жодної зі своїх цілей, точне відстеження позиції має вирішальне значення. Наземні спостереження мають обмеження у визначенні точного положення невеликих астероїдів, і невизначеність може досягати 100 миль. Щоб подолати цю проблему, Люсі оснащена системою відстеження терміналу, яка складається з камер, які знімають цілі під час наближення космічного корабля. Ця інформація про місцезнаходження в реальному часі дозволяє інструментам автономно збирати дані в оптимальний момент і забезпечувати постійне фокусування на астероїді під час прольоту.

Дінкінеш надає унікальну можливість випробувати систему відстеження терміналів. Цей крихітний астероїд значно менший за інші заплановані цілі Люсі, що забезпечує лише кілька хвилин часу для захоплення зображення та визначення положення. Під час прольоту Люсі досягне швидкості 10,000 XNUMX миль/год, що зробить Дінкінеш найменшим світом основного поясу, який будь-коли знімав космічний корабель.

Дослідження Дінкінеша має значну наукову цінність, крім тестування системи стеження. Його форма дозволить зрозуміти, чи зазнають значних змін навколоземні астероїди, які походять з головного поясу, коли вони потрапляють у навколоземний простір. Ця інформація допоможе зрозуміти динаміку та еволюцію цих небесних тіл.

Після обльоту Дінкінеша «Люсі» продовжить свою місію, включаючи проліт повз Землю в грудні 2022 року та наступні обльоти різних астероїдів, включаючи астероїд головного поясу 52246 Дональдджохансон у квітні 2025 року. Решта восьми цілей космічного корабля — це троянці Юпітера, два з яких вже супутники, які також будуть досліджуватися.

Цей успішний проліт і випробування системи стеження знаменують значний прогрес місії «Люсі», наближаючи нас до розкриття таємниць троянських астероїдів Юпітера та розширюючи наше розуміння історії нашої Сонячної системи.

Часті питання (FAQ)

1. Яка місія космічного корабля НАСА «Люсі»?

Космічний корабель НАСА «Люсі» має на меті досліджувати троянські астероїди Юпітера, облітаючи десять маленьких скелястих світів, щоб зібрати наукові дані та поглибити наше розуміння історії Сонячної системи.

2. Як працює система відстеження терміналів?

Система стеження за терміналом складається з камер на борту Lucy, які в режимі реального часу знімають зображення цілей, що наближаються. Ці зображення допомагають визначити точне положення астероїда, дозволяючи приладам автономно збирати дані в найбільш підходящий момент і підтримувати фокус під час прольоту.

3. Яку інформацію ми можемо отримати з прольоту повз Дінкінеш?

Проліт Дінкінеша дає унікальну можливість вивчити невеликий астероїд головного поясу зблизька. Аналізуючи його форму, вчені сподіваються отримати уявлення про те, чи зазнають навколоземні астероїди, які походять з головного поясу, значні зміни, коли вони потрапляють у навколоземний простір.

4. Які майбутні плани щодо місії «Люсі»?

Після обльоту Дінкінеша Люсі продовжить свою місію, включаючи обліт Землі в грудні 2022 року. Потім він продовжить облітати різні астероїди, в першу чергу Юпітер Троян, до свого завершення.

5. Який внесок місії «Люсі» в наші знання про Сонячну систему?

Місія Люсі розширить наше розуміння історії Сонячної системи шляхом вивчення різноманітної групи троянських астероїдів. Ці астероїди містять підказки про раннє формування та еволюцію нашої Сонячної системи, надаючи цінну інформацію про її минуле.