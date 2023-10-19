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Космічний корабель НАСА «Люсі» готується до близького зіткнення з астероїдом Дінкінеш

ByВікі Ставропулу

Жовтень 19, 2023
Космічний корабель НАСА «Люсі» готується до близького зіткнення з астероїдом Дінкінеш

Космічний корабель НАСА "Люсі" готується до своєї першої близької зустрічі з астероїдом. 1 листопада він пролетить повз астероїд Дінкінеш і випробує свої інструменти, готуючись до майбутніх візитів до троянських астероїдів, які обертаються навколо Сонця поруч із Юпітером. Дінкінеш, розміром менше півмилі в ширину, розташований у головному поясі астероїдів між орбітами Марса та Юпітера.

Під час прольоту основна увага буде приділятися випробуванню системи відстеження терміналу космічного корабля, яка дозволить йому автономно відстежувати астероїд і тримати його в полі зору інструментів. Космічний корабель збиратиме дані за допомогою камери високої роздільної здатності та теплової інфрачервоної камери. Він також використовуватиме систему відстеження терміналів для відстеження астероїда протягом останніх восьми хвилин зустрічі та збору даних за допомогою кольорового зображення та інфрачервоного спектрометра.

Ця зустріч з Дінкінешем служить випробуванням для систем Люсі, перш ніж вона рушить до своїх головних цілей, троянських астероїдів Юпітера. Мета місії «Люсі» — оглянути ці раніше не досліджені астероїди, які обертаються навколо Сонця двома «зграями» попереду та позаду Юпітера. Перш ніж досягти троянських астероїдів, у 2025 році Люсі ще раз облетить астероїд головного поясу під назвою Дональдджохансон для додаткових випробувань у польоті.

Отримані дані зіткнення з Дінкінеш не тільки забезпечать цінні результати інженерних випробувань, але й потенційно запропонують уявлення про зв’язок між більшими астероїдами головного поясу та меншими навколоземними астероїдами. Після зіткнення Люсі продовжить свій шлях навколо Сонця, повернеться в околиці Землі для гравітаційної допомоги в 2024 році, а потім досягне троянських астероїдів Юпітера в 2027 році.

Ця перша близька зустріч з Дінкінешем знаменує захоплюючу віху для місії «Люсі», оскільки космічний корабель починає свою подорож дослідження та відкриття в поясі астероїдів.

джерела:
– https://www.nasa.gov/lucy

By Вікі Ставропулу

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