Космічний корабель НАСА «Люсі» зробив новаторське відкриття під час прольоту повз астероїд

Космічний корабель НАСА «Люсі» нещодавно досяг революційної віхи під час прольоту повз астероїд Дінкінеш. Спочатку передбачалося, що Люсі зустрінеться з одним астероїдом, але вразила вчених, виявивши, що Дінкінеш насправді складається з двох крихітних космічних каменів, які обертаються один проти одного. Це несподіване відкриття знаменує справді унікальну подію в дослідженні космосу.

Під час прольоту Люсі зняла та передала зображення назад на Землю, що дозволило вченим спостерігати подвійну природу Дінкінеша. Більше тіло астероїда має діаметр приблизно 0.5 милі (790 м), тоді як менша скеля-супутник має розмір приблизно 0.15 милі (220 м), згідно з попередніми аналізами зображень.

Всупереч поширеній думці, це відкриття не здивувало вчених NASA. Команда Люсі давно підозрювала, що Дінкінеш є двійковою одиницею, ґрунтуючись на показаннях приладів космічного корабля, які вказували на зміни яскравості з часом. Зображення, отримані під час прольоту Люсі, тепер підтвердили ці підозри та зміцнили наше розуміння композиції Дінкінеша.

Окрім розгадки справжньої природи астероїда, цей проліт також послужив випробуванням можливостей Люсі під час польоту. Вчені зосередилися на оцінці термінальної системи відстеження, яка дозволяє космічному кораблю автономно відстежувати астероїд під час подорожі зі швидкістю до 10,000 XNUMX миль на годину. Незважаючи на неочікувану двійкову природу Dinkinesh, система відстеження терміналів працювала бездоганно, демонструючи свою ефективність навіть у складних сценаріях.

Протягом наступного тижня команда Люсі ретельно аналізуватиме дані, зібрані під час обльоту. Ця всебічна оцінка дасть уявлення про поведінку космічного корабля під час зустрічі та допоможе підготуватися до майбутніх досліджень крупним планом астероїда Дональдйохансон головного поясу, запланованих на 2025 рік.

Місія НАСА «Люсі» продовжує розширювати межі та розкривати нові таємниці нашої Сонячної системи. Кожне нове відкриття наближає нас до розуміння складності та різноманітності небесних тіл, які населяють наші космічні сусіди.

Питання та відповіді:

З: Що виявив космічний корабель НАСА "Люсі" під час свого нещодавнього прольоту?

Відповідь: Люсі виявила, що астероїд Дінкінеш насправді складається з двох невеликих космічних каменів, які обертаються один проти одного.

П: Наскільки великі два компоненти Дінкінеша?

A: Більше тіло має розміри приблизно 0.5 милі (790 м) у поперечнику, тоді як менша супутня скеля має розмір приблизно 0.15 милі (220 м).

З: Чи було це відкриття несподіваним?

Відповідь: Хоча це, можливо, здивувало багатьох, команда Люсі давно підозрювала, що Дінкінеш є двійковою одиницею на основі показань приладів космічного корабля.

Q: Яка система була перевірена під час обльоту?

В: Термінальна система відстеження, яка дозволяє Люсі автономно відстежувати астероїди під час подорожі на високих швидкостях, була успішно випробувана під час зустрічі.

З: Яка наступна мета місії Люсі?

В: Наступне детальне дослідження заплановане на 2025 рік і буде зосереджено на астероїді головного поясу Дональдйохансон.