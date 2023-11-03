Космічний корабель НАСА "Люсі" вирушив у надзвичайну подорож, щоб дослідити таємниці Сонячної системи. На шляху до Юпітера Люсі зустріла перше з десяти запланованих місць зустрічі з астероїдами. Космічний корабель зробив «швидкий привіт» Дінкінеш розміром з півлітра, розташований приблизно за 300 мільйонів миль у головному поясі астероїдів за Марсом.

Замість того, щоб бути просто звичайним прольотом на приголомшливій швидкості 10,000 270 миль на годину, Люсі наблизилася лише на XNUMX миль від Дінкінеша, що дозволило йому провести вирішальне тестування приладів. Ця генеральна репетиція підготувала космічний корабель до майбутніх зустрічей з більшими та привабливішими астероїдами.

За словами Космічного агентства США, Дінкінеш, розміром лише півмилі в поперечнику, рекламується як найменший космічний камінь у великому маршруті Люсі. Однак головними цілями Люсі є невловимі троянці. Ці троянці — це група незайманих астероїдів, які ховалися на орбіті Юпітера і вважаються стародавніми залишками космічних кораблів, застиглих у часі.

Очікується, що космічний корабель пролетить повз вісім троянів, причому деякі з них можуть бути в 100 разів більші за Дінкінеш. Зустрічі з цими троянцями відкриють цінну інформацію про історію та склад нашого захоплюючого всесвіту. Два останніх зіткнення з астероїдами заплановано на 2033 рік, що обіцяє ще більше чудових відкриттів.

Запущена два роки тому в рамках важливої ​​місії, яка коштувала майже 1 мільярд доларів, «Люсі» отримала свою назву від знаменитих скелетних останків предка людини, знайдених в Ефіопії, відомого як «Люсі». Подальший проліт астероїда буде названий на честь Дональда Йогансона, одного з людей, яким приписують відкриття скам'янілості Люсі.

Незважаючи на незначні труднощі, такі як ослаблене сонячне крило, диспетчери польотів NASA визнали стабільність Люсі достатньою для тривалості місії. Після епічного прольоту повз Дінкінеш осіння місія NASA досягла важливої ​​віхи, і тепер космічний корабель передаватиме свої цінні дані та приголомшливі зображення назад на Землю. Вчені з нетерпінням чекають великої кількості нової інформації, яка проллє світло на Дінкінеш, який колись був лише невирішеною плямою в найпотужніших телескопах.

Питання та відповіді:

З: Яка головна мета Люсі?

Відповідь: Основна мета Люсі — вивчити троянців, групу астероїдів на орбіті Юпітера, які вважаються стародавніми артефактами.

З: Наскільки великий Дінкінеш, перший астероїд, який зустріла Люсі?

В: Дінкінеш має лише півмилі в поперечнику, що робить його одним із найменших астероїдів у місії Люсі.

П: Скільки троянів зустріне Люсі?

Відповідь: Очікується, що Люсі пройде повз вісім троянських програм, імовірно, що деякі з них будуть у 100 разів більші за Дінкінеш.

З: Коли Люсі завершить свою місію?

В: Місія Люсі планується завершити зустріччю з останніми двома астероїдами в 2033 році.

З: Чому Люсі названо на честь скам’янілості «Люсі»?

Відповідь: Люсі названо на честь знаменитої скам’янілості предка людини, знайденої в Ефіопії в 1970-х роках.