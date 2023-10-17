Космічний корабель НАСА "Люсі" продовжує наближення до астероїда Дінкінеш

Космічний корабель НАСА «Люсі» неухильно рухається до астероїда Дінкінеш, який він вперше зробив 3 вересня 2023 року. Наразі космічний корабель знаходиться приблизно в 4.7 мільйона миль від астероїда, а до очікуваної зустрічі залишилося подолати приблизно 16 мільйонів миль. 1 листопада.

Коли Люсі наближається до астероїда, команда космічного корабля спостерігає, що Дінкінеш поступово світлішає. Вони також помітили невелику зміну яскравості, яка відповідає відомому періоду обертання астероїда в 52.7 години. Команда використовувала зображення високої роздільної здатності, зроблені камерою Люсі L'LORRI, щоб уточнити своє розуміння положення космічного корабля відносно астероїда. Ця інформація дозволила їм оптично орієнтувати Люсі до зустрічі.

Для подальшого точного налаштування траєкторії 29 вересня було виконано невеликий корекційний маневр, який змінив швидкість космічного корабля лише на 6 см/с. Очікується, що це коригування приведе космічний корабель в межах 265 миль від астероїда. Наприкінці жовтня буде ще одна можливість внести додаткові коригування траєкторії, якщо це необхідно.

Починаючи з 6 жовтня, космічний корабель увійшов у заплановане відключення зв’язку, коли він проходив позаду сонця з точки зору Землі. Однак Люсі продовжувала знімати зображення астероїда під час цього затемнення і передасть їх назад на Землю, коли зв’язок буде відновлено в середині жовтня.

Люсі є частиною програми NASA Discovery Program і управляється Центром космічних польотів Годдарда NASA. Космічний корабель був побудований компанією Lockheed Martin Space. Головним дослідником місії «Люсі» є Хел Левісон із Боулдера, штат Колорадо.

Ця триваюча місія демонструє прогрес і самовідданість зусиль NASA у дослідженні космосу. Зустріч Люсі з Дінкінешем дасть цінну інформацію про астероїд і сприятиме нашому розумінню історії нашої Сонячної системи.

Джерело: Центр космічних польотів імені Годдарда NASA