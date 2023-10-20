Зонд NASA Lucy готується до зустрічі з астероїдом Дінкінеш

Зонд NASA Lucy готується до майбутнього прольоту повз астероїд Дінкінеш 1 листопада. Дінкінеш розташований у головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером і стане першою зупинкою місії Люсі, щоб відвідати дев’ять інших космічних скель, відомих як троянські астероїди. Під час цієї зустрічі буде перевірено інноваційну систему відстеження терміналів космічного корабля, оскільки під час прольотів їй необхідно точно наводити свої інструменти на астероїди.

Під час наближення до Дінкінеша «Люсі» рухатиметься з неймовірною швидкістю 10,000 XNUMX миль на годину, тому підтримувати правильну орієнтацію щодо астероїда буде складним завданням. Однак ця зустріч служить «генеральною репетицією» для майбутніх зустрічей Люсі з троянськими астероїдами, оскільки геометрія прольоту схожа на ту, що очікується під час цих зустрічей.

Сам Дінкінеш є невеликим астероїдом, ширина якого становить лише 0.5 милі. Це буде найменший астероїд головного поясу, який коли-небудь знімав космічний корабель. Незважаючи на свій розмір, команда Люсі вважає, що Дінкінеш надасть цінні дані для місії.

Після завершення обльоту Люсі відійде від головного поясу астероїдів і повернеться на Землю для гравітаційної допомоги в грудні 2024 року, яка підштовхне її до троянських астероїдів. Потім у 2025 році Люсі знову пролетить повз астероїд головного поясу, перш ніж нарешті досягне троянських астероїдів Юпітера у 2027 році.

Зустріч із Дінкінешем знаменує собою важливу віху для місії «Люсі», оскільки піддає випробуванню інструменти та навігаційні системи космічного корабля. Ця місія має на меті розкрити таємниці ранньої Сонячної системи та пролити світло на формування та еволюцію нашої планети. З кожним прольотом Люсі збиратиме цінні дані, які допоможуть вченим зібрати воєдино історію нашого космічного сусідства.

джерела:

– Зонд NASA «Люсі» пролетить біля космічної скелі Дінкінеш 1 листопада, відео агентства дає нам попередній перегляд цієї зустрічі. (джерело)

– Зустрічайте 10 астероїдів, які відвідає космічний корабель НАСА «Люсі» (джерело)

– Автор зображення: Роберт Лі/NASA