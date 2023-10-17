Космічний корабель «Люсі» наближається до першої астероїдної цілі своєї 12-річної місії

Космічний корабель «Люсі», запущений НАСА в жовтні 2021 року, наближається до своєї першої цілі — невеликого астероїда під назвою Дінікінеш. Пройшовши понад 33 мільйони миль у космосі, Люсі зараз знаходиться на відстані 4.7 мільйона миль від астероїда. Однак йому ще потрібно пройти ще 16 мільйонів миль, щоб досягти Дінікінеш 1 листопада.

Команда, яка стоїть за місією, помітила, що яскравість астероїда зростає, коли до нього наближається Люсі. Космічний корабель використовував свою камеру високої роздільної здатності L'LORRI, щоб зробити серію зображень для оптичної навігації. Порівнюючи положення астероїда на тлі зірки, команда може забезпечити точний проліт.

Щоб відкоригувати свою траєкторію, 29 вересня Люсі здійснила невеликий корекційний маневр, змінивши швидкість приблизно на 0.1 милі на годину. Це дозволить космічному кораблю проходити в межах 265 миль від астероїда під час прольоту. У жовтні буде ще одна можливість підкоригувати траєкторію, якщо це необхідно.

Під час короткого відключення зв’язку з 6 жовтня до середини жовтня Люсі продовжувала знімати зображення астероїда, які будуть відправлені назад на Землю, коли зв’язок буде відновлено.

Дінікінеш — це крихітна космічна скеля в головному поясі астероїдів, шириною лише півмилі. Він був доданий до маршруту місії, щоб перевірити систему відстеження терміналу космічного корабля для точного зображення під час високошвидкісних зустрічей з астероїдами.

Люсі продовжить свою подорож, щоб відвідати ще сім астероїдів у групі Троян, починаючи з 2027 року. Троянці — це група астероїдів, які ведуть і слідують за Юпітером, коли він обертається навколо Сонця.

Місія названа на честь скам’янілості австралопітека Люсі, відкритої в 1974 році. Дінікінеш, також відома як Люсі, — це ефіопська назва скам’янілості предка людини. Астероїд був виявлений в 1999 році і був обраний як ціль для місії в січні.

Джерело: NASA