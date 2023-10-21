NASA запустить лазерну систему зв'язку з Міжнародною космічною станцією

NASA готується відправити лазерну систему зв’язку на Міжнародну космічну станцію (МКС) наступного місяця. Система під назвою ILLUMA-T буде встановлена ​​на зовнішньому модулі МКС. Його мета — продемонструвати високошвидкісний лазерний зв’язок від космічної станції до демонстраційної ретрансляції лазерного зв’язку NASA (LCRD), яка потім передаватиме дані назад на Землю.

LCRD, запущений у 2021 році, зараз надсилає дані на Землю з геосинхронної орбіти зі швидкістю 1.2 Гбіт/с. Будучи супутником-ретранслятором, LCRD дозволяє космічним місіям надсилати свої дані через лазерні лінії зв’язку на ретранслятор, який потім передає їх на наземні станції на Землі. Комбінація ILLUMA-T і LCRD створить першу двосторонню лазерну ретрансляційну систему НАСА.

Перевага лазерних систем перед традиційними методами зв’язку полягає в тому, що вони пропонують більш високі швидкості передачі даних, але вони легші та потребують менше енергії. Це особливо вигідно при проектуванні космічних кораблів.

Корисним навантаженням ILLUMA-T керує Центр космічних польотів імені Годдарда NASA у співпраці з Космічним центром Джонсона та Лабораторією космічного зв’язку та навігації Массачусетського технологічного інституту Лінкольна (SCaN). Запуск системи лазерного зв'язку запланований на 5 листопада на борту космічного корабля SpaceX Dragon з космічного центру Кеннеді NASA у Флориді.

Окрім ILLUMA-T, космічний корабель Dragon також перевозитиме інші експерименти, обладнання та приладдя для екіпажу Expedition 70. Одним із таких експериментів є експеримент з атмосферними хвилями (AWE), який вимірюватиме характеристики та рух атмосферних гравітаційних хвиль. AWE має на меті покращити наше розуміння земної атмосфери, погоди, клімату та розробити стратегії пом’якшення впливу космічної погоди.

Джерело: NASA