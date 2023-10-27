Розкриття таємничих хмар Юпітера

Загадкова привабливість планети Юпітер продовжує захоплювати вчених і ентузіастів космосу. Нещодавно місія NASA Juno показала заворожуюче зображення північних регіонів газового гіганта, залишивши глядачів заінтригованим. 7 вересня під час свого 54-го близького прольоту космічному кораблю «Юнона» вдалося зафіксувати надзвичайне видовище, відоме як Jet N7.

На зображенні видно величезні бурхливі хмари та бурі, що випадково нагадують примарне обличчя вздовж термінатора Юпітера – лінії, що розділяє день і ніч на планеті. Ніби Хелловін цього року вирішив трохи раніше відвідати газового гіганта. Ці моторошні утворення, зняті на камеру громадським науковцем Володимиром Тарасовим, коли Юнона була приблизно в 2,400 милях над Юпітером, викликали захоплюючий психологічний ефект, відомий як парейдолія. Названа на честь схильності спостерігачів сприймати візерунки чи обличчя у, здавалося б, випадкових структурах, парейдолія давно інтригувала вчених і художників.

Хоча це може здатися унікальним явищем, це не перший випадок, коли NASA робить зображення того, що виглядає як обличчя на небесному тілі. У 1976 році відома фотографія «Обличчя на Марсі» викликала ажіотаж серед ентузіастів космосу. Проте подальші дослідження космічного корабля НАСА «Вікінг-1» показали, що обличчя було лише оптичною ілюзією, спричиненою природними геологічними особливостями Червоної планети.

Юнона, чудовий космічний зонд НАСА, продовжує обертатися навколо Юпітера та розгадувати його таємниці. Юнона, запущена в серпні 2011 року, обладнана для вимірювання складу Юпітера, гравітаційного поля, магнітного поля та полярної магнітосфери. Його місія поширюється на дослідження формування планети, включаючи наявність кам’янистого ядра. Юнона також досліджує атмосферні властивості Юпітера, такі як вміст води, розподіл маси та грізні вітри, які можуть досягати швидкості до 620 км/год.

Поки ми продовжуємо дивуватися вражаючим зображенням, які надає Юнона, ми знову нагадуємо про величезні чудеса, які зберігає наш Всесвіт. З кожним близьким прольотом одкровення Юнони підживлюють нашу цікавість і поглиблюють наше розуміння загадкового газового гіганта.

FAQ

Що зняла місія NASA Juno?

Місія НАСА «Юнона» зробила зображення північних регіонів Юпітера, відомих як Jet N7, на яких зображені бурхливі хмари та штормові утворення, що нагадують обличчя примари.

Що таке парейдолія?

Парейдолія — це психологічний феномен, який змушує спостерігачів сприймати обличчя або візерунки у випадкових структурах.

NASA вже робило подібні зображення?

Так, у 1976 році НАСА зробило знамениту фотографію «Обличчя на Марсі», яка пізніше виявилася оптичною ілюзією, спричиненою природними геологічними особливостями планети.

Яка місія Юнони?

Juno — космічний зонд NASA, що обертається навколо Юпітера. Він вимірює склад Юпітера, гравітаційне поле, магнітне поле та полярну магнітосферу, а також шукає підказки про формування планети, властивості атмосфери тощо.