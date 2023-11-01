Нові відкриття на Ганімеді: на найбільшому супутнику Юпітера знайшли солі та органіку

Космічний корабель НАСА «Юнона» зробив революційне відкриття на Ганімеді, найбільшому супутнику Юпітера. Під час нещодавнього прольоту в червні 2021 року спектрометр Junon InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) виявив наявність солей і органічних сполук на поверхні Місяця, відкривши інтригуючу інформацію про його склад та історію.

Ганімед, який може похвалитися діаметром, більшим за планету Меркурій, має величезний океан під своєю крижаною корою. Аналіз Юнони надав цінну інформацію про хімію Місяця та взаємодію в атмосфері Юпітера та його супутників.

Прилад JIRAM ідентифікував різні солі, включаючи гідратований хлорид натрію, хлорид амонію та бікарбонат натрію. Крім того, Юнона потенційно виявила аліфатичні альдегіди, органічні сполуки, які мають важливе значення для розуміння формування та еволюції Ганімеда.

Той факт, що ці сполуки та солі були виявлені, є досить примітним, враховуючи близькість Ганімеда до інтенсивного магнітного поля Юпітера. Магнітний щит навколо екватора Ганімеда, здається, захищає поверхню від згубного впливу електронів і важких іонів, випромінюваних магнітним полем Юпітера, уможливлюючи збереження цих речовин.

Скотт Болтон, головний дослідник Юнони з Південно-Західного науково-дослідного інституту, пояснює: «Ми виявили найбільшу кількість солей і органіки в темних і світлих місцевостях на широтах, захищених магнітним полем. Це говорить про те, що ми бачимо залишки розсолу глибокого океану, який досяг поверхні цього замерзлого світу».

Ці знахідки викликають сумніви щодо існування гідротермальної активності та взаємодії між підповерхневим океаном Ганімеда та породами глибоко всередині Місяця. Наявність гідротермальних джерел або значні взаємодії вода-скеля можуть пояснити спостережуваний баланс солей. Солі натрію, зокрема, є значними індикаторами водних змін у Ганімеді.

Хоча автори дослідження, опублікованого в Nature Astronomy, визнають можливість інших процесів, що сприяють утворенню цих солей, вони наголошують на необхідності подальшого дослідження. Товста кора Ганімеда та потенційні поверхневі обміни вказують на складну динаміку між його неглибокою корою та поверхнею, а також потенційне зовнішнє відкладення цих солей.

Місія Juno, яка почалася в 2011 році, вже двічі продовжувалася через її видатні відкриття. Як друга місія на орбіті Юпітера після зонда NASA Galileo, Juno продовжує проливати світло на погоду, магнітне середовище та історію газового гіганта. З плановою роботою до вересня 2025 року Juno обіцяє розкрити більше таємниць, прихованих на найбільшій планеті нашої Сонячної системи та її захоплюючих супутниках.

FAQ

1. Що космічний корабель НАСА «Юнона» виявив на Ганімеді?

Космічний корабель NASA Juno виявив солі та органічні сполуки на поверхні Ганімеда, найбільшого супутника Юпітера. Ці сполуки дають змогу зрозуміти формування, еволюцію та хімічний склад підповерхневого океану Ганімеда.

2. Як Юнона зробила ці відкриття?

Юнона використала свій спектрометр Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) для аналізу Ганімеда під час прольоту в червні 2021 року. Прилад дозволяє вченим вивчати хімію та взаємодію в атмосфері Юпітера та його супутниках.

3. Як солі та органічні сполуки змогли вижити на Ганімеді?

Незважаючи на інтенсивне магнітне поле Юпітера, екватор Ганімеда, здається, захищений від шкідливого впливу електронів і важких іонів. Це захисне середовище дозволяє солям і органічним сполукам зберігатися на поверхні Ганімеда.

4. Яке може бути походження цих солей і органічних сполук на Ганімеді?

Наявність солей і органічних сполук свідчить про гідротермальну активність і взаємодію між підповерхневим океаном Ганімеда та породами глибоко всередині Місяця. Ці відкриття також можуть вказувати на взаємодію вода-скеля або зовнішні відкладення.

5. Яка місія Juno і як довго вона буде діяти?

Юнона, запущена в 2011 році, спрямована на вивчення погоди, магнітного середовища та історії Юпітера. Його місію подовжували двічі, і наразі планується, що вона триватиме до вересня 2025 року.