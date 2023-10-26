Дослідження загадкових глибин атмосфери Юпітера

Чи замислювалися ви коли-небудь про те, що ховається під хмарами Юпітера, найбільшої планети нашої Сонячної системи? Місія НАСА «Джуно» має на меті розкрити секрети, приховані в цьому газовому гіганті. Під час нещодавнього прольоту «Юнона» зробила вражаюче зображення, яке показує загадковий портрет Юпітера, що нагадує шедевр кубізму.

Фотографія, зроблена 7 вересня під час 54-го близького зіткнення Юнони з Юпітером, демонструє регіон у крайній північній частині планети під назвою Jet N7. Це захоплююче зображення демонструє бурхливе відображення хмар і штормів уздовж термінатора Юпітера, межі між його денною та нічною сторонами. Що робить цей знімок справді чудовим, так це кут сонячного світла, який відкидає атмосферні тіні, підкреслюючи складний рельєф і особливості.

Вчений-громадянин Володимир Тарасов використав необроблені дані інструменту JunoCam Juno, щоб створити це заворожуюче зображення. Розташована на висоті приблизно 4,800 миль над вершинами хмар Юпітера, на широті приблизно 69 градусів північної широти, Юнона подарувала нам чудовий вид на інтригуючу естетику Юпітера.

У міру того, як вчені глибше вивчають ці захоплюючі утворення, вони сподіваються відкрити глибоке розуміння атмосферних процесів, які керують цією величною планетою. Кожне близьке зіткнення з Юпітером дає дослідникам унікальну можливість поглибити своє розуміння динаміки, що відбувається в його просторій атмосфері.

Питання та відповіді:

З: Що таке парейдолія?

Відповідь: Парейдолія — це психологічний феномен, коли люди сприймають знайомі моделі, наприклад обличчя чи предмети, у непов’язаних або випадкових подразниках.

З: Як Юнона знімає зображення Юпітера?

A: Juno використовує свій інструмент JunoCam, який спеціально розроблений для отримання зображень високої роздільної здатності атмосфери Юпітера під час його близьких прольотів.

З: Що таке термінатор Юпітера?

A: Термінатор на Юпітері є межею між освітленою денною стороною та темною нічною стороною планети.

Q: Хто такий Володимир Тарасов?

Відповідь: Володимир Тарасов — громадський вчений, який використав необроблені дані Юнони, щоб перетворити їх на заворожуюче зображення, зроблене під час прольоту.

джерела:

НАСА – https://www.nasa.gov/mission_pages/juno/main/index.html