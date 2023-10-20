Космічний корабель НАСА «Юнона» зробив захоплююче зображення супутника Юпітера, Іо

Космічний корабель NASA Juno нещодавно зробив приголомшливий знімок четвертого супутника Юпітера, Іо, під час прольоту. Зображення виявило сліди масивної вулканічної діяльності та поверхні, схожі на лаву, на Місяці. Це нове відкриття доповнює багатство інформації, яку Юнона вже надала про Юпітер та його супутники.

Можливості Juno значно перевищили очікування, що змусило NASA розширити свою місію для подальшого дослідження системи Юпітера. Зробивши такі зображення Іо, вчені зможуть отримати ще більше цінної інформації про цей інтригуючий супутник.

Іо відомий своєю інтенсивною вулканічною активністю і вважається одним із найактивніших вулканічних тіл у нашій Сонячній системі. Його поверхня заповнена численними вулканами та басейнами силікатної лави, які можна побачити, як вивергаються та викидають сірчистий газ. Цю вулканічну діяльність можна побачити навіть із Землі за допомогою телескопа.

Щоб зробити це зображення Іо великим планом, Juno використовувала свій інструмент JunoCam під час прольоту. Цей інструмент створив сповільнене відео, дозволяючи космічному кораблю знімати Місяць з різних ракурсів. Зібрані дані сприятимуть подальшим дослідженням вулканічних процесів Іо та сприятимуть нашому розумінню Місяця.

Місія Juno, запущена 5 серпня 2011 року, вже надала понад три терабіти наукової інформації про Юпітер. Він прибув на планету-гігант 4 липня 2016 року і продовжить дослідження до 2025 року або до тих пір, поки він буде працювати.

Розширена місія космічного корабля буде зосереджена на дослідженні таємничих супутників Юпітера, включаючи Європу та Іо. З кожним новим відкриттям Юнона наближає нас до розгадки таємниць цього захоплюючого газового гіганта та його різноманітних супутників.

джерела:

– Space.com: [Назва джерела]

– Gizmodo: [Назва джерела]

– Лабораторія реактивного руху: [Назва джерела]