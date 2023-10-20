Телескоп NASA James Webb виявив високошвидкісний реактивний потік на Юпітері

Космічний телескоп Джеймса Вебба НАСА зробив новаторське відкриття, відкривши захоплюючу характеристику атмосфери Юпітера. Вчені ідентифікували масивний високошвидкісний реактивний потік у нижній стратосфері Юпітера, пропонуючи цінну інформацію про складну динаміку атмосферних умов планети.

Про цю надзвичайну знахідку NASA оголосило 19 жовтня, показуючи стрімкий реактивний потік зі швидкістю 515 км на годину. Розташоване приблизно в 40 км над екватором Юпітера, це нещодавно відкрите явище охоплює вражаючу ширину в 4,800 кілометрів, розташоване значно вище первинних шарів хмар.

Провідний дослідник Рікардо Уесо з Університету Країни Басків, Іспанія, висловив здивування своєї команди цим несподіваним відкриттям. Завдяки надзвичайним можливостям телескопа Джеймса Вебба НАСА невиразні особливості, які спостерігалися в атмосфері Юпітера, тепер стали чіткими та доступними для відстеження. Отже, тепер вчені можуть спостерігати рух цих характеристик разом зі швидким обертанням Юпітера.

Швидкісний струменевий потік, виявлений у нижній частині стратосфери Юпітера, демонструє швидкість, яку можна порівняти з подвійною швидкістю тривалого вітру урагану категорії 5 на Землі. Це відкриття дає заворожливий погляд на динаміку атмосфери планети.

Дослідницька група порівняла спостереження вітру з верхніх шарів Вебба з даними з нижніх шарів космічного телескопа Хаббла, що дозволило їм проаналізувати зсуви вітру та зміни швидкості на різних висотах. Очікується, що майбутні спостереження з’ясують, чи змінюються швидкість і висота струменевого потоку з часом.

Відкриття було зроблено шляхом аналізу даних, зібраних у липні 2022 року за допомогою NIRCam Webb. Імке де Патер з Каліфорнійського університету в Берклі та Тьєррі Фуше з Паризької обсерваторії організували програму Early Release Science, роблячи зображення Юпітера кожні 10 годин. Це унікальне явище виникло в результаті поєднання чотирьох різних фільтрів, кожен з яких чутливий до змін на різних висотах атмосфери Юпітера.

Попередні місії, такі як «Юнона» та «Кассіні» НАСА, а також космічний телескоп «Хаббл» також задокументували погодні умови Юпітера, які постійно змінюються.

джерела:

– НАСА

– Університет Країни Басків, Іспанія

- Каліфорнійський університет, Берклі

– Паризька обсерваторія