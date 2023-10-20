NASA успішно випробовує надруковане на 3D-принтері алюмінієве сопло ракетного двигуна для польотів у глибокий космос

Інженери NASA з Центру космічних польотів Маршалла співпрацювали з Elementum 3D, щоб розробити та випробувати надруковане на 3D-принтері сопло ракетного двигуна з алюмінію. Насадка, виготовлена ​​з нового варіанту алюмінію, відомого як A6061-RAM2, легша за традиційні насадки та може переносити більше корисного навантаження, що робить її ідеальною для польотів у глибокий космос. Алюміній є металом меншої щільності, що дозволяє виготовляти високоміцні та легкі компоненти. Однак його низька стійкість до сильної температури та схильність до розтріскування під час зварювання зробили його непридатним для адитивного виробництва деталей ракетних двигунів.

У рамках проекту Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution (RAMFIRE) NASA зосередилося на вдосконаленні легких алюмінієвих ракетних сопел, виготовлених із застосуванням добавок, із невеликими внутрішніми каналами, які забезпечують їх охолодження. Насадка RAMFIRE виготовлена ​​як єдине ціле, що вимагає менше з’єднань і значно скорочує час виготовлення порівняно зі звичайними методами, які вимагають тисяч окремо з’єднаних частин.

Насадка була розроблена з використанням технології спрямованого осадження енергії лазерного порошку (LP-DED). NASA та Elementum 3D співпрацювали з RPM Innovations (RPMI) для створення сопел за допомогою їх процесу LP-DED. Форсунка RAMFIRE успішно пройшла численні випробування гарячим вогнем з використанням різних конфігурацій палива, продемонструвавши свою здатність працювати в складних умовах глибокого космосу.

Новий процес виробництва алюмінієвого сплаву та добавок, розроблений у рамках проекту RAMFIRE, може зіграти вирішальну роль у цілях NASA від супутника до Марса, дозволяючи виготовляти легкі ракетні компоненти, здатні витримувати високі структурні навантаження. NASA працює над тим, щоб поділитися даними та процесами з комерційними зацікавленими сторонами та академічними колами, дозволяючи потенційне застосування в аерокосмічній промисловості.

(Джерело: NASA)