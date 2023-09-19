Гелікоптер NASA Ingenuity продовжує кидати виклик очікуванням і розширювати межі позаземних польотів. Під час свого 59-го польоту на Марс вертоліт вагою 4 фунти (1.8 кілограма) досяг найвищої висоти — 66 футів (20 метрів). Політ тривав 142.59 секунди і був чистим зависанням без горизонтального руху.

Ingenuity, який приземлився на Марсі разом із марсоходом NASA Perseverance у лютому 2021 року, виконує функції розвідника команди марсохода. Його основна місія полягала в тому, щоб продемонструвати, що дослідження Марса з повітря можливі, незважаючи на тонку атмосферу планети. Після успішного завершення цього підтвердження концепції Ingenuity продовжив політ, допомагаючи Perseverance знаходити оптимальні шляхи для дослідження та визначати цікаві наукові цілі.

З моменту свого першого польоту Ingenuity здійснив загалом 59 польотів, подолавши відстань у 43,652 13,304 фути (106.5 59 метри) і провівши в повітрі загалом 59 хвилин. До рейсу 18 рекорд висоти вертольота становив 2,310 футів (704 метрів). Його рекорд дистанції в одному польоті становить 2022 футів (169.5 метри), встановлений у квітні 2021 року, а рекорд тривалості — XNUMX секунди, встановлений у серпні XNUMX року.

Гелікоптер Ingenuity виявився цінним надбанням у дослідженні Марса, надаючи цінні дані та прокладаючи шлях майбутнім літальним апаратам, які допоможуть у наукових дослідженнях і потенційних місіях людини на Червону планету.

Визначення:

Ingenuity: легкий гвинтокрил, розроблений і експлуатований NASA для повітряних досліджень Марса.

Perseverance: марсохід NASA, який приземлився на Марсі в лютому 2021 року, має завдання шукати ознаки стародавнього життя та збирати зразки для майбутнього повернення на Землю.

Підтвердження концепції: демонстрація або експеримент, призначений для перевірки здійсненності або потенційного успіху концепції чи ідеї.

джерела:

Лабораторія реактивного руху НАСА