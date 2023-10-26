NASA розсуває межі космічного зв’язку за допомогою запуску ILLUMA-T

NASA революціонізує космічний зв’язок завдяки запуску ILLUMA-T (Інтегрований лазерний комунікаційний демонстраційний низькоорбітальний модем і термінал підсилювача) на Міжнародну космічну станцію (МКС) цього листопада. Це новаторське корисне навантаження продемонструє величезний потенціал лазерного зв’язку в місіях на низькій навколоземній орбіті.

Замінивши цитати в оригінальній статті, запуск ILLUMA-T являє собою великий крок вперед у космічному зв’язку. Лазерний зв’язок використовує невидиме інфрачервоне світло, що дозволяє космічним апаратам передавати та отримувати інформацію з більш високою швидкістю передачі даних. Це означає, що великі обсяги даних можна відправляти назад на Землю за одну передачу, підтримуючи швидші відкриття та більш ефективні дослідження для вчених і дослідників.

ILLUMA-T, керована програмою космічного зв’язку та навігації (SCaN) НАСА, співпрацюватиме з Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) агентства, працюючи над першим двонаправленим наскрізним лазерним реле зв’язку НАСА. LCRD, який був запущений у грудні 2021 року, вже проводив експерименти, щоб продемонструвати переваги лазерного зв’язку з геосинхронної орбіти.

Деякі з цих експериментів включають аналіз впливу атмосфери на лазерні сигнали, перевірку сумісності з декількома користувачами, вивчення можливостей мереж, стійких до затримок/перебоїв (DTN), і вдосконалення можливостей навігації. Використовуючи лазерний зв’язок, NASA розширює межі передачі даних і розширює можливості для дослідження космосу.

Після встановлення на МКС ILLUMA-T завершить першу демонстрацію НАСА в космосі можливостей двосторонньої лазерної ретрансляції. Його оптичний модуль, оснащений телескопом і двовісним підвісом, дозволяє точно відстежувати LCRD на геосинхронній орбіті. Приблизно розміром з мікрохвильову піч, оптичний модуль можна порівняти зі звичайним холодильником.

З ILLUMA-T на борту передача даних від МКС до LCRD досягне вражаючої швидкості 1.2 гігабіта в секунду. Потім дані будуть передані на оптичні наземні станції в Каліфорнії або на Гаваях і направлені в Оперативний центр місії LCRD в Нью-Мексико. Нарешті, отримані дані будуть проаналізовані командами наземних операцій ILLUMA-T у Центрі космічних польотів імені Годдарда NASA в Меріленді, щоб забезпечити їх точність і якість.

Завдяки успішному співробітництву з LCRD ILLUMA-T має потенціал стати важливим компонентом МКС, значно розширюючи можливості NASA для передачі даних до та з орбітальної лабораторії.

Часті питання (FAQ)

З: Яка мета ILLUMA-T?

Відповідь: Мета ILLUMA-T — продемонструвати переваги лазерного зв’язку для місій на низькій навколоземній орбіті та продемонструвати можливість інтеграції лазерного зв’язку в мережі космічного зв’язку NASA.

З: Чим лазерний зв'язок відрізняється від традиційних методів зв'язку?

Відповідь: Лазерний зв’язок використовує невидиме інфрачервоне світло для передачі та отримання даних на вищій швидкості, що дозволяє космічним кораблям надсилати більші обсяги інформації назад на Землю за одну передачу. Це прискорює процес передачі даних і полегшує дослідження та відкриття.

З: Які потенційні переваги лазерних комунікацій для дослідників?

Відповідь: Лазерний зв’язок може забезпечити підвищену швидкість передачі даних, дозволяючи дослідникам на МКС надсилати більше даних на Землю одночасно. Ця підвищена ефективність може принести користь різноманітним науковим дослідженням, які проводяться на космічній станції.

З: Яка довгострокова мета демонстрації лазерних комунікацій НАСА?

A: NASA прагне інтегрувати лазерний зв’язок як стандартну можливість у свої мережі космічного зв’язку, які включають Near Space Network і Deep Space Network.

Q: Хто фінансує та керує проектом ILLUMA-T?

Відповідь: Корисне навантаження ILLUMA-T фінансується програмою НАСА з космічного зв’язку та навігації (SCaN) і управляється Центром космічних польотів імені Годдарда НАСА у співпраці з офісом програми Міжнародної космічної станції в Космічному центрі Джонсона НАСА та Массачусетським технологічним інститутом (MIT). Лабораторія Лінкольна.