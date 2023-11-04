Відкриття загадкових кольорів Юпітера: надзвичайне зображення, зроблене Хабблом

NASA нещодавно опублікувало захоплююче зображення Юпітера, що збігається з його щорічною опозицією. Однак те, що вирізняє це зображення, так це надзвичайне зображення культової Великої червоної плями Юпітера, яка виглядає синім на фотографії. Це чарівне зображення було зроблено космічним телескопом Хаббла, що обертається навколо Землі, за допомогою ультрафіолетового світла.

На відміну від видимого світла, ультрафіолетове світло має набагато коротшу довжину хвилі і невидиме для людського ока. Тим не менш, космічний телескоп Хаббл, розміщений за межами атмосфери Землі, вміє виявляти ультрафіолетове світло. Використовуючи фальшивий колір, зображення представляє три різні довжини хвилі ультрафіолетового світла як різні кольори: синій, зелений і червоний.

Фокусом зображення є Велика Червона Пляма, колосальний антициклонічний шторм на Юпітері, який охоплює приблизно діаметр Землі. У цьому образі його звичний червонуватий відтінок трансформується в заворожує відтінок синього. NASA пояснює, що частинки серпанку на великій висоті під час шторму поглинають світло ультрафіолетових хвиль, викликаючи цей дивовижний зсув кольору.

Незважаючи на те, що Велика Червона Пляма є найбільшим штормом у нашій Сонячній системі, вона зменшується. Попереднє зображення телескопа Хаббл, зроблене в 2019 році, підтвердило це дивовижне явище, змусивши планетологів збентежитись щодо точної причини. Тому астрономи охоче фіксують зображення Юпітера під час його щорічного протистояння — коли Земля знаходиться між Сонцем і планетою — надаючи унікальну можливість спостерігати 100% диска Юпітера та вивчати його складні особливості.

Нещодавнє ультрафіолетове зображення Юпітера служить життєво важливим ресурсом для поточних досліджень системи суперштормів планети. Вчені прагнуть використати ці дані, щоб скласти карту глибоководних хмар і отримати уявлення про тривимірні хмарні структури в атмосфері Юпітера.

Для любителів астрономії опозиція Юпітера приносить додаткові переваги. У цей період Юпітер сходить на сході в сутінках і заходить на заході на світанку, залишаючись видимим протягом ночі. Хоча телескоп необхідний для виявлення Великої червоної плями, навіть бінокль може виявити чотири найбільші супутники планети — Каллісто, Ганімед, Європу та Іо.

Спостерігайте за зірками, дивуйтеся чудесам наших небесних сусідів, і нехай ви будете благословенні чистим небом і почуттям благоговіння перед величчю Всесвіту.

Часті питання (FAQ)

1. Чому Велика Червона Пляма виглядає синім на зображенні?

На знімку, зробленому космічним телескопом Хаббл, Велика червона пляма виглядає синім, тому що частинки серпанку на великій висоті в штормі поглинають світло ультрафіолетових хвиль, що призводить до заворожливого синього кольору.

2. Чому космічний телескоп Хаббл здатний виявляти ультрафіолетове світло?

Космічний телескоп Хаббл може виявляти ультрафіолетове світло завдяки своєму положенню поза земною атмосферою, що перешкоджає більшості ультрафіолетових променів досягти поверхні планети.

3. Чому Велика червона пляма зменшується?

Незважаючи на те, що Велика червона пляма є найзначнішим штормом у нашій Сонячній системі, точна причина її зменшення залишається невідомою. Вчені продовжують досліджувати цей інтригуючий феномен.

4. Коли найкраще спостерігати за Юпітером?

Найкращий час для спостереження за Юпітером — під час його річної опозиції, коли Земля знаходиться між Сонцем і планетою. У цей період Юпітер сходить на сході в сутінках і заходить на заході на світанку, що робить його видимим всю ніч.

5. Що можна побачити в бінокль під час спостереження Юпітера?

При спостереженні Юпітера в бінокль можна побачити чотири світлові крапки в лінії навколо планети. Ці точки відповідають чотирьом найбільшим супутникам Юпітера: Каллісто, Ганімед, Європа та Іо.