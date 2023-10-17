NASA розглядає скорочення телескопів Hubble і Chandra, щоб покрити дефіцит бюджету

Повідомляється, що NASA розглядає скорочення космічного телескопа Хаббла та рентгенівської обсерваторії Чандра, двох видатних космічних телескопів, які протягом багатьох років зробили значний внесок у наше розуміння Всесвіту. Марк Клемпін, директор відділу астрофізики NASA, заявив під час недавньої презентації, що скорочення можуть знадобитися для виділення фінансування на нові програми NASA.

Пропонований бюджет на наступний фінансовий рік не відповідає запиту відділу астрофізики в 1.56 мільярда доларів. Клемпін не надав конкретних подробиць про масштаби скорочень або їх вплив на поточні програми. Однак він зазначив, що скорочення бюджету вплине на місії в розширених операціях, а саме «Чандра» і «Хаббл».

Незважаючи на можливі скорочення, обидва телескопи зараз працюють. Крім того, існують плани підвищити орбіту Хаббла, щоб продовжити його життя. Кілька консорціумів, у тому числі за участю SpaceX, подали пропозиції щодо розширення обсерваторії на низькій навколоземній орбіті. Орбіта Хаббла поступово зменшилася через атмосферний опір, але ведуться спроби протистояти цьому ефекту.

NASA підкреслило важливість Хаббла як ключового партнера космічного телескопа Джеймса Вебба, який був запущений у 2021 році. Хоча Вебб спеціалізується на глибоких інфрачервоних спостереженнях, Хаббл забезпечує інфрачервоні та візуальні спостереження високої чіткості. Розробка Webb значно вплинула на бюджет астрофізики в попередні роки через її високий статус і зростання витрат.

На відміну від цього, Чандра, запущена в 1999 році, не отримувала технічних відвідувань, як Хаббл. Clampin визнав, що Chandra має робочі проблеми, зокрема через ізоляцію, яка впливає на його здатність підтримувати необхідні температури для рентгенівських спостережень.

Запропонована економія від потенційного скорочення Хаббла та Чандри буде перенаправлена ​​на майбутні місії, такі як Римський космічний телескоп Ненсі Грейс, запуск якого заплановано на 2027 рік. Роман зосередиться на вивченні енергетичних подій у далекому Всесвіті, використовуючи свої великі оглядові інструменти, щоб знімати швидкі небесні явища.

Ці потенційні скорочення, ймовірно, піддадуться подальшій оцінці в найближчі роки, а перегляди очікуються приблизно в травні 2024 року, щоб визначити, чи продовжувати місії Hubble і Chandra. Остаточні бюджетні асигнування NASA та Європейського космічного агентства (ESA) для Hubble залишаються незрозумілими у світлі запланованих скорочень NASA.

джерела:

– SpaceNews