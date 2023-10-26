Революційний стрибок: революційна система лазерного зв'язку NASA

NASA розширює межі космічного зв’язку за допомогою своєї новаторської системи лазерного зв’язку. Ця революційна технологія використовує потужність невидимого інфрачервоного світла для передачі та отримання даних на неймовірно високих швидкостях, що дозволяє космічним апаратам надсилати великі обсяги інформації на Землю за одну передачу.

Останнім доповненням до цієї передової системи є інтегрований лазерний комунікаційний демонстраційний низькоорбітальний модем і термінал підсилювача (ILLUMA-T). Запуск ILLUMA-T на Міжнародну космічну станцію, запланований на листопад цього року, продемонструє величезні переваги лазерного зв’язку для місій на низькій навколоземній орбіті.

Працюючи в тандемі з Laser Communications Relay Demonstration (LCRD), який був запущений у грудні 2021 року, ILLUMA-T завершить першу двонаправлену наскрізну лазерну комунікаційну ретрансляцію НАСА. LCRD, який зараз знаходиться на геосинхронній орбіті, вже демонструє переваги лазерного зв’язку, передаючи дані між двома наземними станціями на Землі за допомогою серії експериментів.

Оптичний модуль ILLUMA-T складається з телескопа та двовісного підвісу, що дозволяє йому відстежувати та вказувати на LCRD на геосинхронній орбіті. Розміром приблизно з мікрохвильову піч, оптичний модуль є життєво важливим компонентом ILLUMA-T, який сам по собі можна порівняти зі стандартним холодильником.

Після встановлення на зовнішній стороні Міжнародної космічної станції ILLUMA-T передаватиме дані на LCRD із неймовірною швидкістю 1.2 гігабіта за секунду. Звідти LCRD передаватиме дані на оптичні наземні станції в Каліфорнії чи на Гаваях. Нарешті, дані будуть надіслані до Операційного центру місії LCRD у Лас-Крусесі, штат Нью-Мексико, а потім до груп наземних операцій ILLUMA-T у Центрі космічних польотів імені Годдарда NASA у Меріленді.

Завершивши наскрізний процес ретрансляції, інженери Goddard Space Flight Center можуть перевірити точність і якість переданих даних. Успішний зв’язок і операції з корисним навантаженням із LCRD і космічною станцією є ключовими обов’язками NASA Goddard.

Можливості лазерного зв'язку величезні. Для астронавтів, які проводять наукові дослідження на космічній станції, лазерний зв’язок може забезпечити підвищену швидкість передачі даних і можливість надсилати більші обсяги даних назад на Землю. Завдяки вражаючій швидкості передачі 1.2 Гбіт/с ILLUMA-T може передавати еквівалент середнього фільму менш ніж за хвилину.

Лазерна система зв'язку NASA являє собою значний стрибок у можливостях космічного зв'язку. Завдяки цим новаторським демонстраціям NASA прагне інтегрувати лазерний зв’язок у свої існуючі мережі космічного зв’язку, революціонізуючи дослідження навколо Землі та далекого космосу.

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FAQ

1. Що таке лазерний зв'язок?

Лазерний зв’язок – це технологія, яка використовує невидиме інфрачервоне світло для передачі та отримання даних на високій швидкості. Це дозволяє космічним кораблям відправляти більші обсяги інформації назад на Землю за одну передачу.

2. Що таке ILLUMA-T?

ILLUMA-T означає Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal. Це корисне навантаження, призначене для демонстрації переваг лазерного зв’язку для місій на низькій навколоземній орбіті.

3. Що таке LCRD?

LCRD означає Laser Communications Relay Demonstration. Це місія, запущена NASA, щоб продемонструвати переваги лазерного зв’язку з геосинхронної орбіти. Він передає дані між двома наземними станціями на Землі і зараз працює разом з ILLUMA-T над створенням першого двонаправленого наскрізного лазерного реле зв’язку NASA.

4. Яка швидкість передачі даних ILLUMA-T?

ILLUMA-T може передавати дані зі швидкістю 1.2 гігабіта за секунду, що дозволяє йому надсилати еквівалент середнього фільму менш ніж за хвилину.

5. Які переваги лазерного зв’язку?

Лазерний зв’язок забезпечує вищу швидкість передачі даних, швидшу передачу інформації та можливість надсилати більше даних назад на Землю. Він має потенціал революціонізувати космічний зв’язок і посилити наукові дослідження, які проводяться на Міжнародній космічній станції.