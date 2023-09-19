Марсохід NASA Curiosity досяг хребта Гедіз Валліс, розкриваючи підказки про водяне минуле Марса

Марсохід NASA Curiosity успішно досяг хребта Гедіз Валліс, району на Червоній планеті, який, як вважають, містить залишки потужних стародавніх уламкових потоків. Це досягнення дає цінну інформацію про історію води на Марсі.

Приблизно три мільярди років тому, під час однієї з вологих фаз Марса, потоки сміття переносили бруд і валуни вниз з гори, утворюючи віялоподібні відкладення. З часом марсіанські вітри розмили це відкладення до хребта, який ми бачимо сьогодні. Цей хребет містить важливі підказки про наявність води на Марсі в минулому.

Подорож до хребта Гедіз Валліс не обійшлася без проблем. Марсохід зіткнувся зі скелями та крутою місцевістю, але після трьох спроб він нарешті досяг хребта 14 серпня. З цієї вигідної точки Curiosity може вивчати місцевість за допомогою роботизованої руки.

Curiosity піднімається на гору Шарп з 2014 року, відкриваючи на своєму шляху докази древніх озер і струмків. Кожен шар гори представляє окремий період в історії Марса. Хребет Гедіз Валліс, будучи одним з останніх утворень на горі, пропонує знімок однієї з наймолодших марсіанських епох.

Під час своєї 11-денної експедиції на хребті Curiosity сфотографував і проаналізував темні камені, які походять з інших частин гори Шарп. Ці камені, деякі розміром з автомобілі, транспортувалися потоками уламків, що дало унікальну можливість досліджувати матеріал верхньої частини гори.

Крім того, присутність Curiosity на хребті дозволила вченим спостерігати за геологічною формацією, яка називається віялом уламкового потоку. Хоча механізм їх утворення залишається предметом вивчення, дослідники сподіваються, що розуміння цих подій на Марсі також проллє світло на подібні явища на Землі.

Марсохід зробив 136 зображень на хребті Гедіз Валліс, які були зібрані в панорамний вид місцевості. Зараз вчені аналізують дані та зображення, щоб дізнатися більше про водне минуле Марса.

Наступна місія Curiosity — знайти маршрут до каналу на вершині хребта, де відбуватимуться подальші дослідження таємниць води на горі Шарп.

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