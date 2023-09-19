Перший зразок американського астероїда буде представлено в космічному центрі Джонсона NASA

Космічний центр Джонсона NASA збирається показати перший зразок астероїда Сполучених Штатів Америки 11 жовтня в рамках місії OSIRIS-REx. Очікується, що цей зразок, який буде зібрано з навколоземного астероїда Бенну, дасть цінну інформацію про формування Сонячної системи та походження життя на Землі.

Космічний корабель OSIRIS-REx був запущений у 2016 році з метою вивчення Бенну та збору зразків матеріалу його поверхні. У жовтні 2020 року космічний корабель успішно зібрав близько 250 грамів матеріалу для доставки назад на Землю. Останній етап місії завершиться 24 вересня 2023 року, коли капсула зі зразками Бенну буде випущена та приземлена в пустелі Юта.

Під час відкриття наукова команда NASA OSIRIS-REx поділиться початковим аналізом зразка. Коли зразок благополучно досягне Землі та приземлиться, експерти NASA зберуть каміння та пил з астероїда всередині капсули. Потім ці зразки будуть досліджені в незайманому кураторському закладі NASA Johnson для подальшого аналізу.

NASA створила лабораторію OSIRIS-REx Sample Curation Laboratory для управління розподілом зразків серед вчених по всьому світу. Дослідження, проведене на цих зразках, має на меті покращити наше розуміння формування нашої планети та Сонячної системи, а також дослідити походження органічних сполук, які могли сприяти розвитку життя на Землі. Крім того, частина зразка буде зарезервована для майбутніх досліджень, оскільки технології з часом продовжують вдосконалюватися.

Космічний центр Джонсона є домом для найбільшої у світі колекції астроматеріалів, включаючи зразки астероїдів, комет, Марса, Місяця, Сонця та навіть пилу з інших зірок. Ця колекція використовується вченими для проведення досліджень планетарних матеріалів і космічного середовища, подальшого розвитку наших знань про Сонячну систему та за її межами.

джерела:

– НАСА

– Місія OSIRIS-REx