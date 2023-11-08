Нова місія вирушила на космічну станцію для вивчення атмосферних хвиль

Експеримент NASA з атмосферних хвиль (AWE) готується до своєї майбутньої місії на Міжнародну космічну станцію (МКС). Місія, запущена 9 листопада 2023 року, має на меті вивчити атмосферні хвилі та їхній вплив на космічну погоду шляхом аналізу природного світіння земного повітря.

AWE, розроблений Лабораторією космічної динаміки Університету штату Юта, буде встановлено на зовнішній стороні МКС. З цього положення він спостерігатиме хвилі в повітрі, які називаються атмосферними гравітаційними хвилями (AGW). Ці хвилі, які можуть бути спричинені різними погодними явищами, такими як торнадо та грози, поширюються аж до космосу та можуть порушити супутникові та комунікаційні сигнали.

Вимірюючи AGW у мезопаузі, шарі атмосфери на висоті близько 54 миль (87 кілометрів), AWE дасть важливу інформацію про вплив AGW на космічну погоду. Це буде перший випадок, коли AGW, особливо дрібномасштабні, будуть вимірюватися глобально в мезопаузі.

Мезопауза - це місце, де AGW виявляються барвистими смугами світла, відомими як свічення повітря. AWE виявляє ці хвилі, записуючи варіації в інфрачервоному світінні повітря, яке не видно людському оку. Відстежуючи яскравість інфрачервоного випромінювання повітря під час проходження хвиль, AWE дозволить вченим визначати розмір, потужність і дисперсію AGW точніше, ніж попередні місії.

Інструменти AWE включають Advanced Mesospheric Temperature Mapper (AMTM), який складається з чотирьох телескопів. AMTM буде сканувати мезопаузу та вимірювати яскравість світла на певних довжинах хвиль, щоб створити температурні карти, що показують рух AGW в атмосфері.

Ця місія знаменує собою значний крок вперед у нашому розумінні AGW та їх впливу на космічну погоду. Комплексне дослідження AWE AGW в мезопаузі надасть цінні дані для майбутніх систем супутникового зв’язку та відстеження.

FAQ

З: Що таке AWE?

Відповідь: AWE означає «Експеримент атмосферних хвиль», місію, розроблену Університетом штату Юта для вивчення атмосферних хвиль та їх впливу на космічну погоду.

З: Що буде вимірювати AWE?

A: AWE вимірюватиме хвилі атмосферної гравітації (AGW), які поширюються від найнижчого рівня атмосфери до космосу.

З: Як AWE вивчатиме AGW?

Відповідь: AWE спостерігатиме зміни в інфрачервоному світінні повітря в мезопаузі, шарі атмосфери на висоті близько 54 миль, щоб виявляти та аналізувати AGW.

З: Який потенційний вплив AGW на космічну погоду?

A: AGW можуть порушувати супутникові та комунікаційні сигнали, тому важливо зрозуміти їхню поведінку та вплив на космічну погоду.

З: Як AWE сприятиме супутниковому зв’язку та відстеженню?

A: Надаючи детальні вимірювання AGW, AWE буде інформувати про розвиток майбутніх систем супутникового зв’язку та відстеження.